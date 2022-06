Los objetos que se pierden en los Uber de Málaga: desde un anillo de compromiso a un filete de salmón

¿Cuántas veces te has montado en un Uber y al comprobar en los bolsillos no llevabas las llaves, las gafas o los auriculares? No te preocupes, no eres el único y, seguramente, tampoco el que haya perdido los objetos más raros. Según el Índice anual Lost & Found de Uber, Málaga es la segunda ciudad de España en la que más objetos se olvidan dentro de sus vehículos, sólo por detrás de Madrid y por delante de Sevilla. En Europa, España es el tercer país en ese ranking, por detrás de Francia y de Polonia.

Desde una tarta de bodas hasta una tortuga, los usuarios de Uber a nivel global se han superado este año con olvidos de lo más inverosímiles. Entre otros, algunos de los descuidos que se podrían disputar el puesto de más peculiares son un disfraz de pizza, una cortadora de césped, un brazo ortopédico o un filete de salmón.

Concretamente en España, algunos de los artículos más curiosos olvidados fueron un mando a distancia, un carrito de la compra, un décimo de lotería de Navidad o un anillo de compromiso. Sin embargo, los artículos que más pierden los pasajeros de Uber en nuestro país son móviles y cámaras, carteras, gafas, llaves, mochilas, ropa, auriculares y cigarrillos electrónicos.

Octubre puede considerarse como el “mes más olvidadizo del año” entre los usuarios de Uber en nuestro país. En concreto, los días 30 y 31 de octubre fueron los que registraron más casos de objetos perdidos.

Respecto a las horas, los usuarios deberán recordar ser especialmente cuidadosos en sus viajes al trabajo o a almorzar, puesto que la franja de las 10 a las 12 de la mañana es en la que más objetos se pierden en España.

Tokio repite como la ciudad más olvidadiza del mundo

La capital de Japón continúa un año más liderando el ranking de ciudades en las que más artículos pierden los viajeros de Uber. Pero Tokio no es la única ciudad asiática que encontramos en los primeros puestos de la lista, puesto que dentro del top 10, le acompañan 4 ciudades más de su vecina Corea del Sur (Busan, Seongnam, Incheon y Ulsan).

Como dato curioso, en Estados Unidos, los objetos que más se perdieron fueron los de color rojo, seguidos de los azules y los rosas. En cuanto a marcas, no sorprende que, siendo los móviles unos de los artículos más perdidos, fueran Apple y Samsung las primeras del ranking. Sin embargo, las siguientes marcas que más se perdieron son Gucci y Luis Vuitton, demostrando que la memoria y la atención no entienden de lujo. En lo que a llaves de coche se refiere, fueron las de modelos Toyota, Honda y BMW las más olvidadas. Además de objetos, los estadounidenses también se dejaron alguna propina no intencionada al abandonar su Uber, llegando a perder cantidades de hasta 10.000 dólares. ¡Cuidado con las monedas que se cuelan entre los asientos!

Pero, ¿cómo recuperar un objeto olvidado?

Si eres una de esas personas que ha olvidado alguna de sus pertenencias en un Uber apunta los sencillos pasos que debes seguir para recuperar aquello que se te haya olvidado.

La mejor manera de recuperar un objeto perdido es llamar al conductor, pero si lo que has olvidado es tu smartphone, puedes iniciar sesión en tu cuenta desde el ordenador y seguir estos pasos: