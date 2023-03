Un catedrático de la UMA denuncia que una profesora plagió su proyecto docente para acceder a una plaza

El pasado 12 de enero se celebró la oposición para optar a una plaza de profesor titular del departamento de Teoría e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Se presentaron dos candidatas, que tuvieron que entregar el curriculum, un proyecto investigador y un proyecto docente. Este último ha suscitado polémica. El catedrático de la UMA José Luis Torres denuncia que una de las aspirantes, a la que la comisión evaluadora otorgó la plaza, plagió letra por letra el proyecto que elaboró para presentar su cátedra en 2016.

"Antes de las pruebas se les da 5 ó 10 minutos para que revisen la documentación del otro aspirante y a una de las candidatas le resultó muy familiar el proyecto docente", dice Torres y explica que fue su mujer, la otra competidora por la plaza, la que se percató de la presunta copia. "Mi mujer estuvo un mes trabajando en su propio proyecto docente y la otra candidata resulta que copia mi trabajo", dice y destaca lo irónico de la situación.

Como le resultaba familiar el documento, la candidata rechazada por el tribunal pidió la revisión de la documentación y "pudo comprobar el plagio", según explica el catedrático de Fundamento del Análisis Económico de la Universidad de Málaga. "Se llevó mi proyecto y ratificó al compararlo que lo copió literalmente, punto por punto", agrega Torres, que lo puso en conocimiento del vicerrector de profesorado, que le aseguró no tener competencia en la materia.

"Tienes que presentar unos méritos para optar a la plaza y estás utilizando un material que no es tuyo para ganar el concurso", protesta el catedrático. El organismo competente, al que recurrió después, es la Inspección de Servicios de la UMA. "Se trata de un organismo que tiene la UMA para que los servicios que hay en la universidad se cumplan y uno de ellos es evitar el plagio, que se supone una actividad fraudulenta académica", resalta Torres.

El director de dicho organismo, con el que se reunió el catedrático, "me dijo que la Inspección de Servicios tiene competencia en el plagio en el caso de alumnos pero no puede hacer nada, no hay normativa ni código que regule el plagio en el caso de un profesor", subraya el catedrático. "Emplean incluso inteligencia artificial para detectar copias en alumnos y no existe nada para casos docentes", critica.

Reclamación ante la comisión evaluadora

La profesora que no obtuvo la plaza presentó una reclamación ante la comisión evaluadora que, además de otros puntos, incluía el supuesto plagio. Asegura en el escrito dirigido al rector de la UMA, que se ha "vulnerado el principio de igualdad entre candidatos", ya que "el perfil investigador de la plaza sacada a concurso parece que se ha realizado o concebido de acuerdo a la experiencia investigadora de la otra candidata".

En el documento afirman que "no se valoraron todos los méritos aportados por la demandante, a pesar de presentar mayor número de publicaciones en revistas científicas y de mayor impacto que la otra candidata". Igualmente, citan que "estamos ante un baremo de puntuaciones que parece hecho a la medida del curriculum de la otra candidata". Y agregan que "el baremo contiene elementos específicos con puntuaciones muy elevadas a méritos muy particulares que solo presenta exclusivamente una de las candidatas”.

También destacan en el escrito "la vulneración del principio de imparcialidad, objetividad e idoneidad de los miembros de la comisión", ya que "ni la presidenta ni el secretario de la comisión final evaluadora pertenecen al ámbito de conocimiento de la plaza objeto del concurso". En este punto, la reclamante afirma que "esta composición de la Comisión resulta insólita, dado que una plaza de Macroeconomía es valorada por profesores cuya actividad académica es ajena a dicho campo de conocimiento y no se cumple el criterio de idoneidad de dichos miembros”.

Comisión de reclamaciones

Explica el catedrático José Luis Torres que se va a convocar en estos días a siete catedráticos para formar la comisión de reclamaciones, que será la encargada de evaluar el caso y decidir si finalmente la plaza la ocupará la ganadora del concurso o si se atiende la reclamación de la otra aspirante. "Pero esto se hace por la reclamación presentada por mi mujer, no por el plagio, la UMA no va a hacer nada al respecto porque dicen que no tienen herramientas contra la copia del profesorado, que el reglamento solo afecta a los alumnos a la hora de plantear medidas", apunta.

El decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, asegura que el decanato no tiene competencia en el asunto ya que se trata de plazas de funcionariado que las saca el Ministerio y que hay un tribunal para su asignación. Además, destaca que son plazas de para departamentos que no están inscritos en un solo centro, sino que tienen docencia en varios. "Hay un tribunal y tienen una vía para recurrir su decisión, yo no tengo obligación de enterarme, solo me informaron por cortesía", señala.

Este periódico ha intentado localizar sin éxito a la profesora que supuestamente plagió el proyecto docente del catedrático.