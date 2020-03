Tres de cada diez niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza

“Hay cierta factor endógeno , si naces pobre es difícil salir , si no sales es difícil que tengas una buena educación, que tu trabajo sea bueno, etcétera”, afirma Bárcena. Y considera que “en lo que más hay que incidir es en la vulnerabilidad que tienen estos niños, es una etapa en la que se están desarrollando y si están criados en una situación de estrés van a sufrir la inseguridad que existe en el hogar, que hace que se tomen decisiones que quizás no sean las convenientes y eso va a afectar al niño y su futuro”.

“Los niveles no han bajado a los que existían antes de la crisis, la expansión económica actual no está siendo suficiente para combatir este problema, por lo que vemos que no es algo coyuntural, sino estructural ”, indica la profesora de la UMA. “Por más que haya bonanza económica la pobreza infantil es bastante alta”, agrega.

“Los niños no son la prioridad de las políticas sociales”

“Los niños no están en la prioridad de las políticas sociales y las políticas sociales no tienen una cuantía suficiente, eso es lo que se evidencia por los datos que están surgiendo”, dice la profesora Elena Bárcena. Y destaca que “hay políticas que pueden tener una buena intención pero que no están dimensionadas adecuadamente, con lo cual el efecto es muy pequeño”. En Europa se está diseñando el Child Guarantee con cuatro ejes, salud, educación, hogar y nutrición, para conseguir que en esos cuatro ejes los niños no tengan carencias. Romper el círculo vicioso de la pobreza es fundamental para mejorar su futuro.