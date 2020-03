Desde que la jueza decidió apartar a los Al-Thani de la gestión del club y nombrar a un administrador judicial, corren nuevos aires por La Rosaleda. Manolo Gaspar dio pinceladas en su reciente entrevista en La Jugada de la metamorfosis positiva experimentada por la entidad de Martiricos. "Ahora el Málaga es un club de fútbol. Con su gente trabajando dentro con ganas de hacer cosas, sabiendo que nada de lo que preparen e imagen se les va a parar a última hora. Y eso se nota. Lo que fue el otro día La Rosaleda es a lo que estamos acostumbrados".

Dijo esto porque no resulta fácil lidiar con los Al-Thani y tampoco con Richard Shaheen, ahora exdirector general del Málaga: "He intentado pelear contra un muro. Intentando hacer ver cosas que son nuestras, de fútbol, de nuestro circo, que todos entendemos: aficionados, prensa, jugadores, directivos... a gente que no tiene nuestra cultura futbolística. Entonces es difícil de explicar y de hacer ver porque tienen otra visión totalmente diferente. Es difícil convivir con eso".

Del norteamericano destacó lo siguiente: "Shaheen trabajaba a su manera. Muchas trabas a la hora de cerrar operaciones, él también las tenía. Convencer a la propiedad no es fácil, su posición no era fácil. Tampoco tenía el poder en las decisiones finales. La verdad es que ahora sí es que hay mucha agilidad. Se valora todo, hay otras caras en club, jugadores, gente. Algo mal estábamos haciendo".

"No es fácil, no sólo el Málaga tiene gestión presidencialista, donde las decisiones son tomadas más popularmente que por el bien de la entidad. Ahora estamos en un proceso judicial en el que el administrador mira por todas las parcelas a la hora de tomar decisiones. Se puede trabajar más en equipo", destacó Manolo, que nunca pensó en tirar la toalla: "En ningún momento me dije me voy. Si no, no me meto en el cargo. Llevo muchos años aquí, sé la manera de actuar. He visto en este tiempo cómo funcionaban. También Caminero lo pasó mal y Joaquín Jofre. Sabía dónde me metía, pero a veces me preguntaba si merecía la pena... pero aquí estoy. Sigue siendo un caramelo envenenado porque tenemos muchos problemas, aunque vamos saliendo poco a poco, pero para mí es un orgullo".

La vida con José María Muñoz Jiménez al frente de la entidad parece más sencilla: "En ese aspecto tenemos mucha tranquilidad con José María, ha llegado en el momento justo, y tiene que hacer un trabajo duro. Notamos su confianza desde el primer día. Escucha a todas las parcelas, valora y tiene una responsabilidad. Sus decisiones siempre van a ser las mejores para el club. Lo que pasa es que no siempre va a poder dar esas explicaciones que a él o a nosotros nos gustaría".

Pero el Málaga sigue estando en una situación muy delicada y la patronal no quita ojo al club: "Parte de mi trabajo es estar informado. En LaLiga había mucha preocupación por el Málaga y sigue habiendo. Pero ahora ven que hay ganas de sacar esto adelante. No eran muy conscientes de cuál es nuestra posición. Es muy delicada, nuestra posición ante LaLiga, es muy delicada. pero tenemos tiempo. Vamos justillos, pero podemos intentar darle la vuelta a la situación. LaLiga, cuando ve que hay un criterio y que quieres sacar esto adelante, te mira con mejores ojos. Recibo llamadas de ellos y saben que estamos trabajando. Pero que en LaLiga no son tontos, sabían el cómo y el porqué. El contacto es permanente".

"Muñoz ya tiene trato con LaLiga. Tiene toda la información por parte nuestra y de ellos. Es su trabajo. Consciente de donde estamos y de los deberes que tenemos que ir haciendo. Llega en el momento justo para solucionar el problema. A su disposición todos, 24 horas. Se está matando en las oficinas", aseveró el paleño