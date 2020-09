El Frente Bokerón arremete contra la APA tras su comunicado

La peña más veterana del Málaga, el Frente Bokerón, lanzó un comunicado a través de sus canales oficiales en los que arremetió duramente contra la Asociación de Pequeños Accionistas, que el día antes había emitido un también un texto en el que giraba hacia los jugadores metidos en el ERE y hacia BlueBay. El colectivo hace, además, una defensa férrea de cargos importantes del club como Manolo Gaspar y Duda, a la par que recuerda para mal las gestiones de Arnau y Caminero.

"No entendemos de intereses ni de dinero, entendemos de sentimientos y el Málaga CF es lo primero. Si caemos que sea de la mano de Manolo Gaspar y Duda antes que de Arnau y Caminero. Los intereses personales nunca estarán por encima del club ni el escudo. Estamos totalmente en contra de la campaña de acoso y derribo de Radio Marca, de la APA y su abogado Paco Valverde, que miran más sus intereses antes que los del club", comenzó el escrito.

"Nunca vimos a Radio Marca criticar la gestión de Arnau, que hizo un gran destrozo y gracias a él estamos en esta situación. Contratos millonarios a jugadores que se fueron gratis, contratos millonarios a jugadores que no van a cobrar ese dinero ni en siete vidas que vivan. Quien no esté ahora en el barco, que no quiera estar cuando las cosas vayan bien. Aquí estaremos para recordarles que fueron los primeros en bajarse.¡Manolo Gaspar, nosotros sí estamos contigo!", finalizó.