Guede: "No le temo a la destitución, pero entendería que pasase tranquilamente"

"El fútbol se trata de ganar y nosotros no lo estamos haciendo, podemos contar el cuento que queramos pero esto se trata de ganar y no lo estamos haciendo", fue la frase que uso para despedirse Pablo Guede de la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López tras caer ante el CD Tenerife (1-0). El técnico malaguista no dio opción a realizarle más preguntas tras finalizar dicha frase para acto seguido levantarse. El argentino volvió a salir cabizbajo a un post partido liguero, mostrando una imagen impropia de la jornada seis de un campeonato liguero y de un proyecto tan ambicioso como el que presentaba en conjunto de Martiricos: "No voy a poner excusas. Un penalti que no es, nos quedamos con 10 y el primer gol es otro rebote en un jugador nuestro que iba a las manos del arquero... son cosas que cuando estás en esta racha te suelen seguir pasando".

El técnico blanquiazul no encuentra soluciones a la dinámica negativa en la que se encuentra el Málaga CF y prefiere no poner excusas, como volvió a repetir tanto en esta como en las anteriores jornadas, por eso volvió a reconocer el trabajo de sus chicos a pesar de la derrota: "Me voy jodido por los jugadores, el club y la gente. Creo que lo que están trabajando estos jugadores está teniendo muy poco premio". Además, recordó que su equipo también genero peligro en el área rival: "Creo que en el primer tiempo tuvimos nuestras ocasiones, alguna clara para ponernos por arriba en el marcador, recuerdo un centro de Aleix que entrabamos solo por el segundo palo".

También se mostró contundente y seguro a la hora de hablar del "dudoso" penalti que señaló Caparrós Hernández en contra de su equipo: "El penal me estaba diciendo ahora Juanfran recién que lo acabo de ver que le pegan a él, entonces ahí se termina la discusión" y analizó la situación de quedarse con uno menos con todavía más de media hora de partido y las tablas en el electrónico: "Quedarte con un jugador menos en esta categoría es muy complicado pero creo que nos habíamos acomodado bien. Tenía la sensación que el Tenerife no nos podía entrar en esos minutos cuando hice los cambios, pero llega esa jugada que primero fallamos un rechace fácil y le cae a uno de ellos y luego llega la de Juanfran que no es... pero ante eso no entiendo como por lo menos no lo va a ver al VAR"

Guede admite que está en la cuerda floja y no se escondió cuando salió la pregunta: "No temo, hay que tenerle miedo a otras cosas y no solo a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidades de que no salgan las cosas como hasta ahora. No le temo, pero entendería que pasase tranquilamente" y finalizó decaído y sin apoyarse en el agua como en anteriores ocasiones con la siguiente frase: "Es el momento en el que estamos". Será una semana larga en Martiricos. La incógnita es clara, ¿llegará Guede a sentarse en el banquillo de La Rosaleda ante el Villareal "B"?