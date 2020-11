En un horario que puede sonar a broma pero que ha venido para quedarse (14:00 horas), el Málaga se mide al Leganés en una tristemente desierta La Rosaleda. Sostiene Pellicer que con público se ganaría 1-0 de partida. Viene el tercero de los descendidos, el Leganés, el que peor ha arrancado, pero aun así al rebugo de Espanyol y Mallorca. Los precedentes ante los otros que bajaron, Mallorca y Espanyol, no son halagüeños. Son equipos de un potencial económico muy superior y el Málaga sufrió duras derrotas con ellos. Pero el dinero no es excusa para no competir. Seguramente lo normal sea perder, pero no es el espíritu combativo que Pellicer intenta transmitir. Entra el equipo en la batidora de cinco partidos en 15 días. El Lugo se metió en descenso en el anterior tramo y salió en play off, lo que refrenda la idea de igualdad extrema en esta categoría.

Sigue el Málaga con un buen promedio de conseguir la mitad de los puntos, 18 de 36. Si se mantiene, la temporada será excelente. Y, teóricamente, el equipo debe ir a más cuando vayan integrándose piezas que tardaron en coger la forma por carencia de pretemporada o lesiones. Pero es la jungla de Segunda y es osado mirar más allá del próximo partido. Aparece por La Rosaleda el Leganés, con varios ex, con el peligro que suele conllevar. Dos dieron rendimiento (Rosales, que llega tocado y es duda, y Miquel, por el que se sacó un buen pellizco tras sólo seis meses), otros dos (Bastón y Michael Santos) rindieron bastante menos. Pero son los delanteros. Y del nueve no conviene dudar nunca. Suma 22 puntos el Leganés, cuatro más que el Málaga, ahora mismo.

Llega el citado tramo de cinco partidos en 15 días y ello provocará que Pellicer, que hoy verá el partido desde la grada, tenga que hacer rotaciones. En el fútbol actual es complicado memorizar un once fijo. Hay ganas de fútbol, de ver a un Málaga que ha sacado cuatro de seis puntos en sus dos visitas consecutivas y que rara vez ha decepcionado a sus seguidores. Sin público, sin un condimento indispensable para el deporte, pero con el escudo del Málaga, muy bien representado hasta ahora por el equipo diseñado por Manolo Gaspar y dirigido por Sergio Pellicer. Pero también hay que competir contra los grandes.