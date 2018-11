Iván Rodríguez: "Muchas veces pensé que perdía el tren"

Iván Rodríguez, tras su flamante ampliación de contrato con el Málaga, atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda. El lateral se mostró feliz y satisfecho por cómo marchan las cosas, pero admite que alguna vez pensó en que no llegaría a este momento.

"Por supuesto que me acuerdo de cuando llegué al club, hace mucho tiempo. Ha cambiado todo mucho en el club. Es bonito acordarse del camino. Muchas veces he pensado que podía perder el tren, el partido contra el Castellón... pero a partir de ahí, sin nada que perder, sales adelante. Mejoras mucho mentalmente. Hay mucha gente que se alegra y tengo muchos amigos, el móvil está saturado, muy contento por eso", aseguró el futbolista.

Cree que las adversidades le han hecho ser quien es hoy. Esa lesión contra el Castellón supuso una catarsis: "Eso también me ha cambiado como persona y jugador, estuve a las puertas del primer equipo en varias ocasiones. Esta consolidación viene en parte por eso, mentalmente estoy más preparado que otras veces. Esta vez ha sido la definitiva".

Prolonga Iván Rodríguez una estirpe de laterales derechos malagueños y de la cantera: "Si alcanzara un poco lo que ellos, la cantidad se partidos en Primera, los ascensos, me daría por satisfecho. Tengo buen espejo en el que fijarme".

Acerca del acuerdo, satisfacción máxima: "Personalmente, estoy muy bien. Estamos todos muy cómodos y contentos por cómo va la cosa. Este año voy a continuar con el número 29 por el tema de las fichas. El acuerdo ha sido fácil. Yo tenía claro que quería seguir aquí, estoy muy cómodo. Y el club también lo ha puesto bastante fácil, llegamos a un entendimiento rápido. No estaba muy preocupado con este tema, pero es un paso muy importante para mí. Ahora tenemos que centrarnos en el objetivo".

Nadie le ha regalado nada a Iván, que ahora disfruta de la titularidad en el equipo de Muñiz. "Es difícil, pero siempre estaba preparado para este momento. Desde la pretemporada, lo intenté hacer lo mejor posible. Tenía claro que este tenía que ser mi año y por ahora lo está siendo", comentó.

Ahora que vive días de vino y rosas y se convierte en un referente para otros canteranos, puede dar algún consejo: "Que sigan su trabajo, su camino. No es fácil, no todos los jugadores llegan. Pero en Málaga están en un buen sitio para llegar arriba, cuentan bastante con la cantera. Somos de los equipos más jovenes de Segunda. Eso es un espejo muy bonito para los que vienen de abajo".

El vestuario del Málaga también está siendo clave para la marcha del equipo. Si a Iván le preguntan por Cifu, todo son palabras bonitas: "Muy bien, como otro compañero. Alegrándose de lo que me pase, nos llevamos muy bien desde el primer día. Es una competencia muy sana, no tengo ningún tipo de problema con nadie. Soy una persona normal y correcta".

También Muñiz le está sabiendo conducir: "Él nos dice que sigamos siendo como somos, que sabemos hacerlo bien y que no hay ningún problema". De momento Iván se conforma con su dorsal, pero aspira al mítico 2: "Es mi numero de la suerte, el que me gusta, aunque no es algo que me preocupe. Ahora sigo con el 29, y si estoy aquí el año que viene con el número que sea, estaré alegre y contento".

Enric Gallego

Al preguntarle a Iván por Enric Gallego, el gran referente del próximo rival, el Extremadura, tiró de manual: "Sabemos que en su campo es un gran equipo, no nos centramos en un jugador en prticular".

Acerca del contraste entre jugar en La Rosaleda y fuera de ella, relativiza: "En casa estamos bastante bien y fuera, aunque estamos haciendo buenos partidos, por pequeños detalles se nos han ido partidos. Vendría muy bien sacar los tres puntos y venir a casa ante un rival complicado, afrontaríamos mucho mejor el partido contra el Granada".

Situación del Atlético Malagueño

"Aunque no este ahí, me toca bastante la situación. Veo todos los partidos, estuve el otro día viéndolo. Hablaba con Alberto (López) durante el partido, estoy implicado como el que más y deseando que den la vuelta a la situación. Ahora vienen dos rivales de su Liga, el Sanluqueño y el Villanovense, dos partidos importantes para dar un golpe sobre la mesa y reengancharse. Si hacen las cosas bien pueden ganar los dos partidos", comentó sobre el filial.