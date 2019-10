El jeque Al-Thani añadió esta mañana otro capítulo más a su deteriorada imagen en los últimos meses. El propietario del Málaga reapareció en Twitter a colocación del revuelo que ha tenido estos días el robo de la placa que titulaba la glorieta que llevaba su nombre que tenía a pocos metros de La Rosaleda, la misma que apareció el sábado colgada de un puente próximo al estadio, situación que aprovechó para atizar al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

El catarí, tras todo lo acontecido con el cartel de su glorieta, espetó en redes: "tengo una pregunta: ¿dónde está el alcalde de Málaga?". La pregunta venía a colación de un tuit con una noticia relacionada con su cartel, algo que aprovechó Al-Thani para recordarle a De la Torre algunas gestiones que aún tiene por hacer, como el retraso de las obras en el cauce del río Guadalmedina, en la que estaba previsto construir un parque más transitable.

"Señor Francisco de la Torre, en cuanto al desarrollo de este proyecto que anunció, hasta ahora no ha visto la luz, creo que cuesta alrededor de 30 millones de euros. ¿Cuándo van a empezar?", concluía el tuit del presidente del Málaga, que iba acompañado con dos imágenes que venían a simular como quedaría el cauce del río de concluir las obras.

Arma de doble filo la que usó el catarí para enfrentar de nuevo con el alcalde, ya que la construcción de La Academia lleva varias meses parada, siendo éste el último de los casis de Al-Thani. La cuota de popularidad del presidente blanquiazul está en el punto más bajo desde que aterrizara en la Costa del Sol en 2010 y que coincide con la recta final del litigio que mantiene con BlueBay, que pone en entredicho la gestión y dirección del Málaga.

Thank you so much Juan But there is a questionWhere is the mayor of Málaga? Mr @pacodelatorrep @malaga Regarding the development of this project, which has been announced so far has not seen the light yet I think they cost around €30 million euros, When they will start? pic.twitter.com/6w79DgtYvh