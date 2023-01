Málaga CF Fichajes: Lago Junior, tercer fichaje de invierno

El Málaga ya tiene un acuerdo total con el que es su tercer fichaje para este mercado invernal. Como ya se esperaba, Lago Junior se convierte en el nuevo pasajero de la plantilla blanquiazul. El veterano futbolista estaba a la espera de desvincularse del Real Mallorca para aterrizar libre al conjunto de Martiricos libre. El club bermellón lo anunció pasadas las 19:00 horas. Se trata de un jugador que ya fue objetivo de la dirección deportiva el pasado verano. Se espera al marfileño a la mayor brevedad posible en la Costa del Sol para incorporarse a las órdenes de Pepe Mel.

Lago Junior (Abidjan, 1990) estuvo cerca de salir este verano del conjunto bermellón pero Javier Aguirre, por el contexto del momento, le retuvo para cubrirse las espaldas, frustrando su llegada al Málaga. En esta primera vuelta ha participado en seis partidos (cinco en Primera y uno en Copa) para un total de 110 minutos.

El marfileño dio sus primeros pasos como profesional con el Numancia en 2008 manteniéndose, con paso intermedio en el Eibar, hasta 2013. Nàstic de Tarragona, Mirandés y Mallorca desde el mercado invernal de 2016. Siempre tuvo un papel relevante en el cuadro balear hasta el curso pasado, donde tuvo unos números similares a los de esta primera vuelta antes de marcharse cedido al Huesca.

Apuntala la banda izquierda el Málaga con Lago Junior, con unas características que escaseaban en la plantilla actual. Además, tiene cierta versatilidad y puede funcionar como punta llegado el caso. Se compromete hasta 2024 con opción a un año más por objetivos.

El Málaga había realizado las incorporaciones de dos hombres para la derecha. Han llegado Julián Delmás y Arvin Appiah, pero eran piezas que ya se necesitaban con la plantilla que había. Justo en esas dos posiciones de la banda diestra han saltado del barco los que en teoría debían competir con ellos: Juanfran Moreno y Pablo Hervías.

Evidentemente, se espera que ambos casos -y no lo tienen muy difícil- mejoren el rendimiento ofrecido en la primera vuelta tanto por Juanfran, ya en las filas del Real Oviedo, como por Hervías, cuya salida al Bolívar ha sido una operación tan inesperada como bienvenida. De cualquier forma el flanco derecho se da por cerrado, sobre todo tras ver a Álex Gallar regresar al equipo.

No se cierra tampoco a la llegada de un lateral izquierdo si el mercado ofrece alguna opción que mejore y mucho el nivel de los actuales. No será muy difícil con Lumor Agbenyenu, incorporado al fin a los entrenamientos y que en principio no va a contar con muchos minutos.