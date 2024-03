Málaga CF - UD Ibiza: Permisos para creer (12:00)

Málaga CF-UD Ibiza. Partido gigantesco en La Rosaleda (12:00 horas), que debería llegar en un buen momento, aunque el Málaga es experto en discrepar con la lógica del fútbol, que hace que el malaguista haya convivido en un tiovivo de emociones. Cuando hay señales positivas, golpe en seco; también al revés, todo sea dicho, la imagen lamentable de Melilla, más preocupante el discurso de Pellicer, dibujaban un marco preocupante. Pero el equipo ha cogido un impulso muy prometedor, y parece, ojalá, que esta es la buena. Se convenció ante el Recre y la goleada en Alcoi, además de mostrar poderío, consolida que Pellicer va dando con las teclas, una plantilla mejorada tras el invierno y donde se va optimizando lo que se tiene, que si todo encaja y hay compenetración para girar la flecha arriba, el Málaga tiene calidad y cantidad. Y ante un gigante como el Ibiza, es un día para reforzar lo expuesto anteriormente, ver que el equipo está en camino de llegar a mayo en su plenitud; la evolución no se discute, sí ante un rival de tu escalón. No se ha ganado al Castellón, Ibiza y Córdoba.

"Es un partido de 4 puntos", decía Pellicer en la previa. Jornada estratégica y que daría un impulso si los blanquiazules salen reforzados del fin de semana. En caso de triunfo, el Málaga se colocaría a cuatro del Ibiza, que mantiene la guerra fría con el Castellón, que recibe al San Fernando en Castalia (18:00), con el conocimiento de qué han hecho Málaga e Ibiza. El líder no muestra tanto fuelle como en otoño, y hay que estar alerta por si la categoría te come. El Málaga tiene 48 puntos, que es un balance gigantesco, pero ganaría fe si esa distancia de nueve con el ascenso directo va empequeñeciéndose, el margen de dos partidos suele ser la barrera psicológica. La Rosaleda tendrá que hacer su papel, con todo vendido, más de 25.000 espectadores en una misa dominical que gusta en Martiricos, habrá hasta papelada. También otra prueba para ver cómo mide la plantilla ese ambiente favorable, aunque con el Recre se vio a un equipo disfrutón, suelto y exteriorizando un lenguaje corporal muy positivo. Todo ello parte del proceso, para partidos importantes en el futuro, bien un play off o si La Rosaleda tiene que resolver en mayo por el ascenso directo.

No estará Roberto, aunque por algún momento se pensó en forzar, el de Puente Genil aguarda alguna semana más. Una recaída sería un desastre. Pellicer convive con la duda de Javier Avilés, dolorido durante la semana, tampoco llegan Juanpe y Sangalli, más Ramón. No se toca lo que funciona, así que lo normal sería ver un once parecido al de Alcoi, pero estará contento Pellicer por todos los recursos que pueden aparecer y dar el nivel. Un contexto dispar al de la primera vuelta, cuando hacer una convocatoria era una tortura. Interesante ver a Ferreiro de nuevo, en otro partido de nivel, o jugadores que han crecido en las última semanas, Dani Lorenzo, Manu Molina o hasta la recuperación de Moussa Diarra, grandioso en El Collao. Por buscar una tarea, recuperar a Dioni, con el certificado de calidad en días como estos.

En la llegada de la UD Ibiza, el ver cómo recibe La Rosaleda a Escassi, Gallar y Javi Jiménez, trío importante en el equipo de Guillermo Fernández Romo, que acumula tres partidos sin ganar y necesita puntos. El Málaga le plantó cara en Can Misses, con una identidad futbolística parecida, en la que se mueven los equipos estructurados para volver al fútbol profesional. El Ibiza es el único (18) que ha encajado menos que los blanquiazules (19), así que debería plasmarse un partido cerrado, con cierta tensión y donde las dinámicas pueden ejercer su peso. Si se saca, además de ganar a un rival directo, el seguir obteniendo permisos para creer, tanto en la idea como en el ascenso.