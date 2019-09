El resultado obviamente no satisface los intereses y objetivos del Málaga en esta cuarta jornada en La Rosaleda, cuatro partidos en los que no se ha logrado el triunfo. Pero de éste se saca algo en claro, que el joven Antoñín es un sorbo de frescura para este equipo. El joven de la Palmilla tiene ganas, descaro y un buen número de recursos que dieron ante el Sporting algo que no tenía el equipo: peligro en los últimos metros.

Lo vio La Rosaleda, lo vio Luis Muñoz –con el que tiene buena amistad– y lo vio Víctor Sánchez del Amo. El técnico blanquiazul alabó los minutos del canterano y las características que puede aportar éste al equipo en las próximas semanas. "El debut de Antoñín en La Rosaleda ha sido muy positivo, ha sido muy eficaz, ha generado mucho peligro y es lo que le pedimos. Estamos con un déficit ahí en la zona ofensiva y estamos buscando soluciones. En el césped se habla, quien tiene hambre y soluciones entra", aseguró en rueda de prensa el madrileño, entre otros temas.

Fueron algo más de media hora sobre el césped de La Rosaleda del canterano. No mostró nervios por ello y sí mucho descaro. En 30 minutos intentó un regate (con acierto), dio un pase de gol (que erraron), recibió cuatro faltas, puso un centro que no encontró rematador, ganó todos los duelos por tierra que lidió (4) y solo uno de los tres aéreos en los que saltó. Datos notables que demuestra su actividad y predisposición. A Víctor ya le ha ganado.