El Atlético Malagueño se encuentra en estos momentos en composición, limando cuál será la confección de la plantilla para la temporada 21/22. Son ya muchos los nombres que han dicho adiós, que acababan contrato y no han renovado con el club. Uno de ellos es el central Ale Jiménez, que se despide del club tras cuatro temporadas.

"Llega la hora de despedirme del que ha sido mi club durante cuatro años. En este largo recorrido he pasado por todo tipo de momentos que me han ayudado a crecer como persona y como jugador", escribe el malagueño en sus redes sociales: "Me voy con la cabeza bien alta, ya que siempre que he vestido esta camiseta he competido al máximo. Solo me queda dar las gracias a todos los compañeros, entrenadores, fisioterapeutas, preparadores, utilleros y personal del club que hacen el día a día más fácil y desearles a todos los mayores éxitos posibles".

El joven no ha tenido un gran impacto en el filial este curso y es uno de los que cerrará etapa en la entidad. El Alhaurino se movió rápido con el futbolista, al que ató para competir esta próxima temporada en Tercera RFEF y será rival del Atlético Malagueño. Junto a él también se marchan otro dos canteranos como el centrocampista Carlos Torres y el también central Fran Moreno, que tampoco cuajaron a las órdenes de Bravo y Funes.