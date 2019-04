A Málaga ha llegado un técnico con las ideas claras y, como es habitual, con un librillo muy diferente al técnico al que sucede. La etapa de Juan Ramón Muñiz quedó marcada por el hermetismo, el trabajo, la exigencia, la meritocracia y un estilo futbolístico cimentado en lo defensivo. Con Víctor Sánchez del Amo los blanquiazules se amoldan a otro perfil muy dispar al gijonés. El madrileño llegó con una bandera en la que podía leer "gestión emocional".

Han sido pocas las intervenciones de Víctor desde que el pasado lunes 15 aterrizara en la Costa del Sol procedente de Madrid. Pero en todas ellas ha tenido como denominador común la gestión emocional. Es el adalid detrás del proyecto del entrenador, su manilla para afrontar el proyecto o el reto que le supone la propuesta del club blanquiazul. Lo dijo durante su presentación, lo expresó en la previa ante el Alcorcón y se reafirmó tras vencer al cuadro alfarero.

“Los cambios se producen para buscar algo diferente y siempre para tratar de ir a mejor. Nuestra idea, y ya la hemos compartido con los jugadores, es sencilla: ayudarles a que den la mejor versión de ellos mismos”, explicó durante su primera toma de contacto con la plantilla y ante los medios de comunicación, algo que reiteró tras sumar sus primeros tres puntos con una gran imagen coral sobre el césped de Santo Domingo: “Antes del partido explicamos que es fundamental el trabajo de gestión emocional a la vez que el trabajo táctico y físico. Le vamos a dedicar tiempo por igual a todo. No es muy complicado en una situación de cambio que den un paso adelante en un reto por ascender”.

Ese perfil de coach, de gestor, ese matiz psicológico con el que adereza sus intervenciones y con el que intenta despertar a la plantilla da vida a un proyecto anterior. Víctor es uno de los socios fundadores de Sported, una empresa orientada en la formación y el asesoramiento de nuevos proyectos en base a la cultura del deporte. En ella tienen diferentes programas de formación sobre esta materia, sobre la gestión de equipos con el objetivo de mejorar el rendimiento. Algo que deja claro la experiencia que atesora para esta travesía.

En su primera lista, once y partido, convocó a Torres, alineó a Lombán e hizo brillar a Ontiveros

En su primera convocatoria, once y partido, demostró empezar de cero. Miguel Torres entró en la lista, Lombán en el once inicial y Ontiveros sacó a relucir su mejor versión, abriendo la lata con el 0-1 y amarrando los tres puntos con el 1-4 de libre directo. Son solo tres ejemplos concretos, pero se pudieron ver notables diferencias corales en todo el equipo, pese a que los titulares no difirieran en demasía de lo que venía desplegando Muñiz en las últimas jornadas.

Funcionó su discurso tanto dentro como fuera del vestuario. En pocos días sacó rédito de esa gestión emocional de la que hace bandera. Ante el Mallorca, el sábado 27 de abril, a las 16:15 horas en La Rosaleda, habrá tenido otros cinco días para trabajar con su plantilla y incidir nuevamente en este aspecto psicológico tan dañado en un equipo que solo sumó dos triunfos en 12 partidos, con siete empates y tres derrotas. El cambio fue sustancial con cuatro, ¿qué hará con nueve?