Málaga - Mirandés: La obligación de defender el honor (21:00)

Una vez quitada la presión y la ansiedad, pues ya no hay nada en juego. Es el momento de darlo todo y demostrar que este "plantillón" del Málaga sabe jugar al fútbol, aunque las circunstancias se lo han ido impidiendo con el paso de las jornadas hasta terminar agravándose la situación y llegar a la actual: virtualmente descendidos. Después de dos recibimientos a la altura del escudo, espectaculares para la posición del equipo de Martiricos y las sensaciones que se transmitían, tocará vivir la otra cara de la moneda. En esta ocasión, la afición demostrará su descontento, y es lógico porque el Málaga son ellos y el propio Pellicer reconoció en la previa que ahora les "toca apechugar", con el desenlace de esta campaña en el aspecto deportivo y lo hará antes del encuentro ante el Mirandés, undécimo clasificado, en La Rosaleda este sábado 13 de mayo a las 21:00 horas.

Quedan tres jornadas y seguir pensando en salvación es hacerse daño de forma innecesaria, la derrota ante la Ponferradina (2-0) acabó con todas las opciones posibles. Ningún Excel ilusiona ya, pues se deberá hacer pleno y aún así esperar a que Sporting de Gijón, Racing de Santander y Huesca no sumen ni un punto en esta recta final. Los blanquiazules están a ocho puntos, por lo tanto una derrota ante la escuadra de Joseba Etxeberria certificaría el descenso de forma matemática o incluso la consecución de una victoria o empate por parte de los rivales ya comentados. Precisamente, hasta esta última recta final, Anduva era el único campo donde había conseguido sacar el combinado malacitano los tres puntos. Llovió bastante ya desde entonces, pues se trataba de la jornada 3 y estaba Guede en el banquillo de Martiricos. Un 1-3 que permitió respirar dos jornadas fuera de los puestos de descenso, las únicas de las 38 que han pasado ya. Es más, luego tocó esperar hasta la jornada 35 para volver a ver una victoria lejos de La Rosaleda y esta se produjo ante el Villareal B (1-2) en la Cerámica.

Sin embargo, el combinado de Pellicer tiene perdido el gol average contra los cántabros y los oscenses, sólo contra los asturianos está empatado, ni siquiera ganado. En ese caso, se miraría la diferencia de goles y ahí los blanquiazules tienen una diferencia de menos seis goles, lo que le obliga a golear en estos tres encuentros restantes y a esperar que el Sporting se complique la vida de forma gratuita. En definitiva, un milagro casi imposible. Es más, el conjunto de Miguel Ángel Ramírez disputará su encuentro de la jornada 40 este mismo sábado en El Molinón a las 16:15 horas contra el Real Oviedo. Si hace los deberes mandará a los malacitanos de forma oficial a la Primera Federativa. Además, cuidado con el Mirandés, porque cuenta en sus filas con el segundo máximo goleador de la categoría con 19 goles, se trata de Raúl, quien está a sólo tres dianas del albanés Uzuni del Granada que lleva 22. Por otro lado, el encargado de dirigir el encuentro será Caparrós Hernández, el colegiado que se inventó el penalti en Tenerife.

El objetivo ahora pasa por hacer el mejor papel posible en estas tres últimas citas, donde el Málaga se despedirá después de 25 años del fútbol profesional, donde está claro que deberá luchar por regresar lo antes posible. Aunque por desgracia no será "un camino de rosas". Una pena que este adiós se produzca con dos encuentros en La Rosaleda, donde la duda será si esta seguirá presentando una entrada tan buena como ha ocurrido incluso cuando se acercaba la tragedia o, de lo contrario, la afición demostrará su descontento hacia la entidad y los jugadores. De momento, fuera del campo se mostrará la indignación que ha causado esta situación, aunque sería bonito ver un buen ambiente dentro, ya que se realizará un reconocimiento a los equipos de la Academia que se han proclamado campeones en sus respectivas ligas.

Respecto al tema deportivo, Pellicer no tirará en este encuentro del filial, a excepción de Cristian, Loren y Álex Calvo, quienes se han asentado ya en el primer equipo, ya que el Atlético Malagueño tiene la ida de la final del play off de ascenso a Segunda RFEF ante El Palo este domingo 14 de mayo en el campo de la Federación a partir de las 12:00 horas. Sin duda, un ascenso del filial maquillaría un poco la "desastrosa" temporada del primer equipo, el cual después de haber jugado con fuego la campaña anterior, se terminó quemando. Se ha demostrado que no se aprendieron de los errores y ahora solo queda acabar con honor, sin manchar mucho más la imagen de este histórico club.