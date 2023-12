Nadie sabía que Genaro y Turrillo habían sido expulsados

Se está hablando mucho de las expulsiones a Genaro Rodríguez e Iván Turrillo en el descanso del partido entre el Málaga y el Algeciras. Una supuesta tangana en la que se llegó al plano físico y que se saldó con la expulsión de los capitanes de ambos conjuntos además del delegado blanquiazul, Raúl Iznata. La cuestión es que nadie sabía de las tarjetas rojas hasta instantes antes de comenzar la segunda mitad del encuentro. El cordobés Camacho Garrote, que no presenció los acontecimientos y tocó de oído, lo comunicó entonces. El propio Sergio Pellicer lo contó el lunes pasado en Área Malaguista: "Yo me quedé con el árbitro. El árbitro no lo vio, estaba conmigo".

Esto pilló con el pie cambiado a todo el mundo, especialmente a un Sergio Pellicer que pensaba que el duelo iba a seguir once contra once. El de Nules tuvo que meterse en el campo para explicar a sus jugadores el plan de choque, en el que ató a Izan Merino atrás con la compañía de David Larrubia para compensar un poco el dibujo con uno menos.

"Salen al campo y entonces es cuando me lo comunican, así que yo tengo que salir fuera al campo. Estructuramos metemos a David por dentro, a Roberto primero lo dejamos arriba y a Dioni por derecha, luego les digo que intercambien posición. En el medio campo tanto con Izan, que ya había hecho un gran esfuerzo junto con David, perdemos un poquito sobre todo la consistencia", explicó Pellicer.

Camacho Garrote fue el árbitro que dirigió en El Maulí el partido entre el Antequera y el Atlético Malagueño de la fase de ascenso a Segunda RFEF y en el que hubo una bronca monumental entre jugadores y cuerpos técnicos. Iznata era entonces el delegado del filial.

Turrilo, incrédulo

El capitán albirrojo mostró su indignación por esta sanción en sus redes sociales, en las que también recibió el apoyo de numerosos aficionados. "No tengo palabras para explicar cómo me siento... Muchísima rabia al ver cómo algo que no tiene nada de veracidad sale hacia adelante, al único que hacen daño es a mí... Cada vez entiendo menos de todo", indica. En contestación a un aficionado que le pide que aprenda de estas situaciones, Iván le responde: "Qué voy a aprender, si yo me voy el primero con Eric para el vestuario. Dime qué hago".