Primeras elecciones para el Comité de Empresa del Málaga CF tras el ERE

La marcha del equipo da una tregua, con la ilusión de regresar al fútbol profesional y un grupo de jugadores de la casa que está contagiando y transmitiendo algo distinto. Pero la situación del Málaga CF dista de ser la ideal, como está asumido, con el club judicializado, aunque lleguen noticias de un próximo fin de la instrucción sobre el caso Al-Thani que debería propiciar algunos cambios.

El pasado mes de julio se confirmó el tercer ERE desde que llegó la administración judicial. 47 personas salieron del club tras una negociación de varias semanas después de que se concluyera que la estructura era insostenible para la Primera RFEF. Se perdió capacidad en varias áreas y los trabajadores debieron asumir más tareas. Poco a poco se va ajustando el volumen, aunque no es un proceso sencillo. Esta semana hubo un síntoma más de normalidad. Se celebraron las primeras elecciones para el Comité de Empresa del club tras el citado ERE, con dos candidaturas distintas que concurrieron.

Desde la fecha que se firmó el ERE, mediados de julio, no se podía contratar a ningún trabajador hasta 90 días después (mediados de octubre). Ha habido alguna incorporación que se consideraba prioritaria en la Academia y el fútbol base, que había quedado descabezado y con Loren asumiendo más protagonismo junto a Capote en la gestión de los jóvenes.

"Para hacer el club viable era insostenible seguir así. Tristemente, el descenso de categoría lo hacía inevitable. Es lo que estuvimos tanto tiempo barajando en esa reestructuración, le tienes que dar muchas vueltas. Que no afecte al día a día del primer equipo. A eso le dimos tantísimas vueltas porque la estructura era inasumible en viabilidad. Queremos volver al fútbol profesional cuanto antes, pero cuando haces un plan de viabilidad no puedes hacerlo pensando que al año siguiente vas a tener seguro los ingresos de fútbol profesional. Caímos a la Primera RFEF y, con lo que hay, la estructura no se podía mantener", justificaba en Málaga Hoy Kike Pérez las razones de ese ERE.