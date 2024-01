Recreativo Granada - Málaga CF: El viaje del hobbit (16:00)

Para el Málaga no hay viaje sencillo. En un mapa había dibujada una ruta para regresar al fútbol profesional por la vía directa, pero entre unos y otros se han encargado de que se tenga que deslizar por el lado salvaje de Primera RFEF. Porque pensar en alcanzar a Castellón e Ibiza suena a quimera. Tendrá que rediseñar su camino para apuntalar su plaza en los play off y luego ya se verá cómo llega. Como los hobbits Bilbo y Frodo, estará lleno de trampas y baches, empezando por la visita al Recreativo Granada, al que por su condición de colista no cabe otra que derrotarlo.

Contará el Málaga en el Nuevo Los Cármenes (16:00 horas) con el apoyo incondicional del malaguismo. Una comunidad que lejos de dar la espalda al conjunto blanquiazul une fuerzas para tomar Granada por las bravas. Casi 3.500 entradas vendidas y más almas que se esperan durante el sábado en el coliseo nazarí adquiriendo más boletos para borrar el rojo a base de azul.

Los de Pellicer no han ganado en 2024. Salvaron un punto ante el Intercity de manera milagrosa. Honraron el escudo ante la Real y luego descarriló ante Ceuta y Castellón. El margen para el error no existe y ahora mismo su estómago sólo se puede llenar con festines de tres en tres.

Algunos de sus supuestos paladines como Sangalli y Juanpe vuelven a estar fuera de circulación y los que quedan tendrán que seguir completando esfuerzos extraordinarios. Además Kevin está castigado y Moussa será baja. Vuelve a tener lo justito el técnico para plantear la batalla, pero aun así debería bastar ante el peor conjunto de la categoría. Porque si no es así, el nubarrón ya podría llevarse por delante a más de uno. Empezando por el propio entrenador.

Recupera a Genaro, también a Nelson y asegura el de Nules que Juan Hernández y el recién llegado David Ferreiro tienen las espadas afiladas. Toda ayuda será buena ante un adversario sin nada que perder, lo que lo convierte en mucho más peligroso.

Esconde el once, como suele, pero se espera que regrese a las líneas de cuatro hombres y que Roberto y Dioni conformen pareja. Puede haber dudas con los centrales y quizás en algún ala. Pero sorprendería que Manu Molina y Dani Lorenzo no estuviesen al mando de las operaciones. No es una tarde de guardar.