Víctor Sánchez del Amo no acabó el partido en el banquillo pero sí acabo sumamente satisfecho con el rendimiento colectivo e individual de sus jugadores ante el Oviedo. Se le veía contento, aliviado de que las sensaciones se plasmen en la clasificación y en el casillero de puntos. "Lo importante es la victoria del equipo en casa y brindarle la alegría a nuestra afición", relataba el madrileño tras el primer triunfo del curso en casa: "Peleamos jornada tras jornada. Creo que el equipo lo hizo todo bien. Estamos muy contentos por eso. La línea de la competitividad, la demostramos jornada tras jornada. Esto nos permite ver un partido muy bonito, bien jugado. La afición se lo merece, se merece esta victoria, está sufriendo mucho”.

Víctor sacaba valor no solo al triunfo sino también contra quién se sumaban estos tres puntos: “La satisfacción de tener el premio al trabajo realizado. El resultado es corto para el trabajo que hicimos. Competimos muy bien con un equipo que llevaba mucho tiempo sin perder”. “No nos crearon ninguna situación de gol a excepción de un par en el primer tiempo y el gol, que fue una acción de la mala suerte”, decía referente al 2-1 de los carbayones, tras un error de Munir que explicaba así el madrileño: “Le pilló mal a Munir. No era fácil. Era un balón debajo de la portería. Se encontraron con eso y poco más. Nuestros jugadores hicieron un partido completo, tanto en ataque como en defensa. Merecimos un resultado más amplio. Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores y su capacidad que tienen para superar las adversidades”.

Los seis puntos consecutivos impulsan al equipo en la tabla y permite ver el descenso desde otra perspectiva, desde fuera. Sobre ello, incidió en lo mismo un Víctor que lo analiza así: “La clasificación que importa es la de final de temporada. Queremos llegar bien posicionado en el último tercer tramo de Liga. Queremos competir para ganar. Ganamos en eficacia en ataque y defensa. Ahora están llegando las victorias. Creemos en el trabajo de estos jugadores. Esto nos lleva a ser más competitivos. Afrontaremos el siguiente partido de la misma manera. Vemos la igualdad que existe en la categoría, como se dan algunos resultados cada jornada que podría no ser los esperados. Hay resultados que pueden sorprender. Tenemos que estar preparados para competir cada partido. Y ya veremos en ese último tercio de la temporada a qué objetivos atacar”.

Los jugadores blanquiazules acudieron tras el pitido final a arropar a Munir, señalado tras el 2-1 de Ibra y que llevó a unos diez últimos minutos algo tensos. “Es algo que habla del nivel humano de este equipo. Nosotros creemos mucho en el trabajo para fomentar esas relaciones que aporten capacidad competitiva. Creemos que desde nuestra metodología se aumenta la confianza personal y colectiva”, resaltaba Víctor, que apuntaba que de esta manera “todos creen en todos y eso suma. Estamos encantados con ellos y se lo agradecemos”.

“No queremos personalizar en nadie, no nos gusta hacerlo, ni con errores ni con aciertos. Esto es un trabajo colectivo, hay un equipo detrás”, espetaba el entrenador blanquiazul, que volvía a ensalzar a los chicos de La Academia: “La cuestión de los chicos del filial... tenemos que buscar soluciones a los pocos efectivos profesionales que tenemos, ellos son nuestra fuente de soluciones y estamos muy cerca de ellos. No nos preocupa que estén en Tercera División. La necesidad nos lleva a ello. Encantados con el trabajo, no sólo el trabajo para ser complemento, también destacando. Tuvimos la desgracia de la incidencia con Cristo que venía trabajando espectacular”.

Entre los más jóvenes destacó también a un Antoñín que se encargó del 1-0 y provocó la pena máxima que daría el 2-0 de Adrián. “Dio un paso adelante y no sorprende porque desde el primer día nos sorprendió. La gente que demuestra esas ganas le abrimos la puerta”, sentenciaba Víctor en sala de prensa.