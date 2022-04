El plan con el filial está por definir y Funes se asoma al primer equipo

También se va a jugar mucho el Atlético Malagueño a partir de la semana que viene. Para Guede el Málaga es un todo, como ya les dijo a los canteranos antes de jugar en Jaén. “La semana que viene me queda muy lejos. Ni pensé ni me plantearon que puedan bajar jugadores al filial. Estaría encantado de ayudar al filial, todos somos el Málaga. Lo que no vamos a hacer es quedarnos con un jugador menos. La semana pasada bajamos a tres para que tuvieran entrenamientos antes del partido importante contra el Jaén. Siempre estoy dispuesto para ayudar al Malagueño”, contó Guede.

También Funes está acudiendo a ver al primera equipo: “Funes tiene las puertas abiertas desde que llegué. No es la primera vez. Fuimos con el capitán a la Federación a hablar con los chicos. No es el filial y el primer equipo, es el Málaga. Cuanto más unidos estemos, mejor. El otro día le comenté a Duda que necesitaba que Luis jugara 60 o 70 minutos y fue a jugar un partido a la Federación. Las puertas mías están abiertas para todos los entrenadores. Me gusta que la gente del club se preocupe por lo que pasa arriba”.

El filial juega ante el Huétor Tájar el próximo día 8 en su primera eliminatoria de play off en Estepona a partido único (18:00).