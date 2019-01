Ricca: "Con un equipo como el Reus, si no estás intenso no llegas"

Salió a dar la cara tras una de las derrotas más duras del curso Fede Ricca, el capitán del Málaga. "No estuvimos, hicimos un mal partido", dijo el uruguayo: "Cuando un equipo juega bien como el Reus, si no estás intenso no llegas a robar la pelota y nos pasó un poco eso".

El lateral izquierdo analizó el partido. "Recibimos un gol tempranero que nos descolocó, el Reus tiene un buen equipo que juega bien. No mostramos nuestra mejor versión, después del gol tratamos de presionar, pero llegábamos tarde y nos crearon problemas. Cuando tuvimos la oportunidad de empatar no concretamos. Llegó el segundo y se pone cuesta arriba", comentó Ricca, que aclaró que no fue exceso de confianza: "Eso jamás. Este equipo no subestima a nadie. Somos conscientes de que hicimos un mal partido. Fue una derrota que no esperamos, podemos seguir arriba. Queda levantarse como otras veces".

Pese a encajar tres goles, Ricca puso en valor el entramado defensivo. "Encajamos tres goles y otras veces dejamos la portería a cero. Perdimos de esa manera porque no estuvimos. Hay que pasar página. A levantarnos y mirar al próximo partido", aseguró para terminar alabando al conjunto catalán: "Sabíamos que el equipo que traía el Reus era un muy buen once y que había ganado partidos y competido bien. No era por eso".