Ayuntamientos de la Costa del Sol ven el anuncio del Gobierno con el tren litoral “un señuelo electoral”

Los ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental han valorado como un “señuelo electoral” el anuncio del Gobierno de convocar una mesa de trabajo para explorar la viabilidad del tren litoral hasta Marbella, mientras que la noticia ha sido acogida con satisfacción por la parte empresarial, coincidiendo todas las fuentes consultadas en que la infraestructura ferroviaria debería de llegar hasta Algeciras.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha confirmado este viernes la noticia, dada a conocer por la cadena Ser, destacando que “el próximo paso es la convocatoria”, motivo por el que todos los ayuntamientos consultados han negado que hayan recibido una comunicación oficial sobre la conformación de la mesa de trabajo, que abordará la viabilidad del tren desde criterios sociales, económicos y ambientales.

Las reacciones no se han hecho esperar a todos los niveles, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha llamado la atención sobre que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no hablara de esta infraestructura hace dos días en el mitin de Benalmádena "con un cronograma, con cuánto dinero y con un proyecto". "Hay una regla no escrita y es que todo lo que dice Pedro Sánchez en campaña significa que no lo va a cumplir seguro", ha asegurado Moreno en un acto de campaña con motivo de las próximas elecciones europeas celebrado en Málaga; "así que si lo ha anunciado ya sabemos que no lo va a cumplir", ha apostillado.

El portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero (PP), ha señalado que el Consistorio “no ha recibido ninguna comunicación por parte del Ministerio, por lo que resulta evidente que es otra artimaña electoral del Gobierno de Pedro Sánchez sin ninguna credibilidad”. “Debería de extrañar este tipo de reclamos a dos días de unos comicios europeos, pero lamentablemente en Marbella estamos acostumbrados a estos comportamientos por parte del Ejecutivo socialista”, ha destacado el portavoz municipal, al que ha exigido que “deje de vender humo electoral y se ponga a trabajar de una vez por todas para poner fin al maltrato estratégico y presupuestario que viene ejerciendo contra nuestra ciudad y toda la provincia”.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destacado que “lo único que hay es otro señuelo electoral, pero ya sabemos todos el valor que tienen los anuncios de este Gobierno en campaña”, por lo que aunque “desea que sea verdad” la mesa de trabajo sobre el tren litoral, ha lamentado que “dada la experiencia con el actual Gobierno central tememos que es lo de siempre, mentira”, recordando que la alcaldesa, Ana Mula (PP), “demandó una cita con la anterior responsable del Ministerio, Raquel Sánchez, hace cerca de dos años para este asunto y las mejoras del actual servicio de Cercanías y nunca recibió respuesta”. Desde el Consistorio han valorado el anuncio como una “vergüenza electoralista a todas luces” y han apuntado que la propuesta de que el tren litoral llegue hasta Marbella es “del todo insuficiente”, subrayando que “siempre ha sostenido que debe llegar hasta el resto de municipios occidentales de la Costa del Sol, así como los del Campo de Gibraltar”. Al mismo tiempo, ha considerado como “esencial para los fuengiroleños que tenga un alto en el Hospital Costa del Sol de Marbella”.

El alcalde de Manilva, José Manuel Fernández (PP), ha tildado como una “absoluta desfachatez que una vez más desde el Ministerio se margine y se dejen fuera intereses tan importantes como son los de los vecinos de la Costa del Sol”, remarcando que “ese tren debería de llegar o estudiarse la posibilidad de que llegue a Cádiz, concretamente a Algeciras”. Así, Fernández ha exigido que “se deje de menospreciar a algunos ciudadanos, vecinos de Manilva que tienen que ir a trabajar a otros a otros municipios con unos costes de transporte y unos impedimentos que necesitan una solución urgente”, así como ha destacado que el anuncio es una “artimaña más” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha criticado que “intenta distraer la atención con una provincia como Málaga, en la que llevamos abandonados a su suerte y solo ha venido hace 48 horas a darse un paseo, pero nunca a traer dinero ni inversiones”.

Por su parte, el Consistorio de Mijas, gobernado por el PP, ha valorado que el anuncio de la mesa de trabajo “no es más que un señuelo”, remarcando que “no hay constancia de comunicación alguna al respecto”, por lo que no ha valorado “lo que no existe". “Los malagueños ya sabemos el valor y la credibilidad que tienen los anuncios de este Gobierno en campaña electoral”, han lamentado desde la Administración local.

De la misma opinión es el Ayuntamiento de Estepona, gobernado por el PP, desde donde han trasladado que "no podemos valorar lo que no existe. No hay ninguna comunicación por parte del Ministerio de Transportes”, incidiendo en que “lo único que hay es otro señuelo electoral”. “Ya sabemos todos el valor que tienen los anuncios de este Gobierno en campaña, como sucedió con los 100 millones de euros que prometió para la desaladora de la Axarquía hace un año en otra campaña electoral, y aún no ha hecho nada", ha recordado el Consistorio esteponero.

El alcalde del municipio gaditano de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, han puesto en valor la importancia del tren litoral "para el presente y el futuro" del Campo de Gibraltar y han instado al Ministerio de Fomento a citar a los ayuntamientos de esta comarca en las próximas reuniones con este asunto como "tema principal".

Colegios y asociaciones empresariales

A nivel empresarial, los colegios y asociaciones empresariales han acogido con satisfacción la noticia, que han valorado como “positiva” y una demanda histórica que ha recibido una “callada por respuesta”, por lo que “el cambio de rumbo e iniciar el análisis y el diagnóstico es una pieza clave para arrancar”, según ha destacado la portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral de la Costa del Sol y secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón. La representante del colectivo ha señalado que el análisis debe de ser “ambicioso” en cuando al trazado, “pensando en que tenemos que tener una comunicación incluso ya con Algeciras”, por lo que ha indicado que “se puede plantear la obra por fases y hasta Marbella sería la primera”, incidiendo en que “llevamos 20 años hablando y ya estamos viendo que es necesario empezar a hablar de la costa oriental”.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez, ha señalado que el anuncio es “bastante positivo porque se toma el pulso a las necesidades de la zona”, que es “bastante deficiente y están más que superadas las vías de comunicación por carretera”, e incluso en el Cercanías “la línea se ve superada con la demanda de población”. Gómez ha hecho alusión a la “conurbación urbana” de Málaga y los municipios de la costa, por lo que ha destacado “la necesidad de un transporte colectivo que vertebre la comunicación en el territorio”, apelando a una “solución más asequible, eficiente y sostenible”. Por otro lado, ha apuntado que “lo ideal sería que todo el litoral estuviese conectado de la misma manera”, por lo que considera la propuesta hasta Marbella como “un primer paso”.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, Juan José González, ha valorado “muy positivamente” que se vaya a convocar una mesa de trabajo para explorar la viabilidad del tren del tren litoral, recordando que “no es la primera vez que desde la Costa del Sol observamos voluntad política que luego queda difuminada”, por lo que espera el anuncio “no tiene nada que ver” con las elecciones europeas. El representante empresarial ha defendido una infraestructura ferroviaria “ecológica, sostenible y social, y desde luego tiene que dar servicio a los trabajadores” y a los turistas, por lo que “tiene que ser puntual, ágil y rápido”, así como ha indicado que debería de unir “Málaga con Algeciras”.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Manuel Villafaina, ha destacado que “sería una alegría enorme” que el proyecto del tren litoral se llevase finalmente a acabo, el cual ha recordado que “llevamos pidiéndolo muchos años”, por lo que espera que el anuncio del Gobierno “no sea un reclamo para los votos” de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo domingo. El empresario ha señalado que es “una excelente idea que se lleve a cabo” la mesa de trabajo tras años de demanda de la infraestructura ferroviaria, de la que ha considerado que debería de conectar “Nerja con Estepona, Manilva o Algeciras como mínimo”.