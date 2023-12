Acaba de empezar la legislatura y me noto agotado ya. Cómo columnista no sabe uno donde fijar la mirada. Los temas y los personajes se agolpan en la memoria. Los acontecimientos sobre los que pensar y escribir son muchos y relevantes. No sólo es el número de noticias sino el ritmo endiablado de la turbopolítica, que hace que la actualidad sea tan fugaz. Al final, deseas analizar esa parte de presente que escoges en el limitado espacio de la columna.

Si se dan cuenta, la realidad es esquiva. De la guerra de Israel, el final de la tregua nos habla de más de cien muertos en apenas un día. Si miramos a Dubai, donde se está celebrando la Cumbre del Clima, no escuchamos más que palabras bienintencionadas por parte de los grandes líderes mundiales y se hablado de aportar dinero al reciente fondo para pérdidas y daños que los países más vulnerables ya padecen por los fenómenos extremos como las sequías o los huracanes. Además, se ha insistido en los objetivos futuros de acabar con la producción y consumo de combustibles fósiles para la energía, además de triplicar las renovables y doblar la eficiencia energética. Seguramente, los resultados de la COP28 serán menos brillantes.

Si miramos en España la realidad también empieza a cansar. El debate de la ley de amnistía y una oposición dura, que se refleja en el nuevo equipo de Nuñez Feijóo. En Málaga el Ayuntamiento aprueba la Torre del Puerto y ayer, precisamente, se elegía al nuevo rector de la Universidad de Málaga.

Esta podría ser una miscelánea posible y parcial de la actualidad. Vivimos una época de cambio y crisis. Como escribió Mario Benedetti, ‘Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas’. Y donde debería haber mesura y consenso, tenemos polarización y conflicto. Sin embargo, notamos repetición y un deja vu. La sensación de que vamos a tener una legislatura con dos visiones de España, la dificultad de avanzar en todo, el lenguaje duro y un juego político sin apenas consensos da la idea de lo que nos espera. Hay días en que tienes la sensación de que tenía razón Francisco Murillo cuando afirmaba que sólo soy optimista sobre el futuro del pesimismo. Definitivamente, hoy noto un cierto cansancio.