Nerja y su cueva toman Madrid y celebran su gala en la que invitan a vivirlas este 2024

El Ayuntamiento de Nerja y la Fundación Cueva de Nerja vuelven a Fitur en esta nueva edición de 2024. Lo hacen con estrategias conjuntas cuya finalidad es poner en alza un destino único en el mundo gracias a todo lo que incluye: naturaleza, sol, playas, sierras, calas naturales, deportes acuáticos y de montaña… ¡Y una cavidad llena de historia!, de vivencias como las que pudo tener “Pepita”, el esqueleto Epipaleolítico hallado en la gruta y que va a ser protagonista de la Cueva de Nerja en 2024.

Para que este mensaje pueda llegar al mayor público posible, el Ayuntamiento de Nerja y la Fundación Cueva de Nerja han buscado la mayor presencia posible en Madrid durante esta semana en la que se celebra la Feria de Turismo.

Sus principales acciones son tres: una campaña en varias pantallas gigantes de la capital y en diferentes medios de comunicación; presentaciones diarias en el stand compartido número 7C06 de Ifema, con sus objetivos de 2024, y una gala llamada: “Nerja y su cueva: ¡vívelas!”.

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja -Javier Salas y el vicepresidente de la Fundación y alcalde de Nerja -José Alberto Armijo-, dan el pistoletazo de salida, acompañados de la Concejala de Turismo de Nerja -Ana María Muñoz-, y del gerente de la Fundación -José Mª Domínguez-, con la presentación de la campaña 2024 en el circuito de pantallas de Gran Vía y Callao, que permanecerá en la capital durante toda la semana, y en la que se espera 11 millones de impactos, en las 15 pantallas del circuito Gran Vía-Callao-City lights, la zona más transitada de España.

El objetivo es dar a conocer mejor este destino y todo lo que ofrece para aumentar el número de estancias y de visitantes tanto en Nerja como en la Cueva de Nerja.

Gala Nerja y su cueva: ¡vívelas! Un destino sostenible, cultural e internacional

Asimismo, el Ayuntamiento de Nerja y la Fundación Cueva de Nerja van a celebrar la gala “Nerja y su cueva: ¡vívelas! “, para mostrar a los principales profesionales y prescriptores del sector del turismo todo lo que ofrece este privilegiado destino.

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja -Javier Salas- y el vicepresidente y alcalde de Nerja -José Alberto Armijo-, acompañados de los patronos de la misma, van a ser los anfitriones de esta celebración cuyo objetivo es el de posicionar a la localidad y a la Cueva de Nerja como una oferta turística completa y llena de oportunidades, por ello se invita a conocerlas y a vivirlas en este 2024, de ahí el nombre de la gala.

Para ello, a esta celebración se ha invitado a los principales profesionales y prescriptores del sector turístico, de la cultura y de la comunicación, así como de diferentes administraciones públicas a todos se les convoca a vivir una experiencia única en Nerja y en su cueva.

Además, la gala va a contar con la presencia del ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón; del ex jugador de baloncesto, Chechu Biriukov; del ex futbolista, Edwin Congo; del director de cine, Miguel Martí; y de los actores Macarena Gómez, Rebeca Sala, y Carlos Santos, entre otros.

La velada será conducida por el periodista Fernando Orea (RNE y Rtve), amenizada por el monologuista Jorge Ramón Web, y con la actuación de Fitasha.

Esta Gala se va a llevar a cabo en la Sala Platea, en la céntrica calle Goya de Madrid. Enclavada en el corazón de la capital y en uno de los principales distritos de la misma.

Acompáñame al Epipaleolítico ya puede verse en las pantallas de Callao y Gran Vía

La Cueva de Nerja es un destino en continua evolución. Un lugar con millones de años cuyo objetivo es ofrecer y dar a conocer todos sus secretos.

Este 2024 es un año en el que la protagonista va a ser “Pepita”, un esqueleto epipaleolítico hallado en la Cueva de Nerja y expuesto en el Museo de Nerja.

Por ello, este año se invita a vivir la cueva como nunca antes se había hecho, con los ojos, las vivencias y las indicaciones de “Pepita”. Se ofrece una experiencia histórica, haciendo un viaje en el tiempo, volviendo 10.000 años atrás, para conocer lo que contempló y sintió nuestra protagonista.

Así, la campaña de 2024 se llama: “Cueva de Nerja: acompáñame al Epipaleolítico. El gran viaje interior”-. Nuestra heroína invita a todos los visitantes de la Cueva de Nerja a que la sigan y conozcan todo de ella y de su época.

Este spot arranca en las pantallas de Gran Vía y Callao siendo el avance de todas las novedades para 2024 que se van a ir presentando a lo largo de esta Feria de Turismo. Siendo la promoción turística de mayor impacto que Ayuntamiento de Nerja y Cueva de Nerja han preparado conjuntamente en los últimos 10 años.