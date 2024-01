El TSJA falla este lunes el recurso de la plantilla de Tívoli contra el ERE

Por otro lado, la secretaria de Servicios ha recordado que cuando el Tribunal Supremo otorgó la posesión del parque al grupo Tremón en 2021, desde la representación sindical se interpuso una denuncia por “despido tácito” ante la Sala de lo Social del TSJA al no asumir o subrogar a la plantilla, fallando ésta que “no era competente”, por lo que se recurrió la sentencia ante el Alto Tribunal, que “lo ha ratificado” , dictando en septiembre del pasado año que “quien tiene la competencia es el Mercantil”.

Entre los motivos para plantear el recurso, ha apuntado que la representación de los trabajadores alegó que “ el Juzgado de lo Mercantil no tenía la potestad para hacer ese expediente”, así como pidió que se dilucide si la empresa Parque Tívoli Málaga S. L. “tendría que estar o no en la negociación”, ya que solicitó su presencia durante el período de consultas del ERE, que se cerró sin acuerdo.

Sánchez ha puesto de relieve la relevancia de la conclusión de este procedimiento judicial para poner fin al concurso de acreedores necesario , que se encuentra en una fase “final”, ya que “no puedo concluir un concurso con unas relaciones laborales que no se sabe si están vigentes o no”, ha puntualizado.

Los trabajadores no han cobrado del Fogasa

Los trabajadores del parque de atracciones Tivoli World, localizado en Benalmádena, no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), tras aprobar el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para extinguir los contratos, según ha destacado la secretaria de Servicios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Lola Villalba.

Según ha destacado, la interposición de ese recurso ha supuesto que “los trabajadores no hayan podido cobrar sus indemnizaciones en el FOGASA. Eso está pendiente, no lo pierden, pero todavía no lo han cobrado porque estamos pendientes del auto que se produzca en la sala de lo social del TSJA”.