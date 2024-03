El Prendimiento pide perdón por jugársela a procesionar en Málaga y que les alcanzase la lluvia

El Prendimiento sorprendía el pasado Domingo de Ramos, tras casi una hora resguardado, con la decisión de salir a la calle con un itinerario más corto pese a la inestabilidad meteorológica. Una decisión que duraría apenas una hora, ya que la lluvia obligaría al volver al cortejo. Ante lo sucedido, la cofradía ha emitido un comunicado en el que pide disculpas por la decisión tomada y argumenta sus motivos para salir a la calle a procesionar.

De esta manera, aseguran que la decisión se tomó "por mayoría por mayoría absoluta la Junta de Gobierno, en base a unos partes meteorológicos de última hora de muy contrastada solvencia", los cuales les ofrecían un período "de cuatro horas sin precipitaciones, en concreto, hasta las 21:30". Motivo por el que el que, aseguran, se decidió salir con un recorrido más corto, sin embargo, "lo previsto y por un cambio del viento se adelantó hora y media".

Asimismo, aseguran que el principal motivo que movió a la Junta a salir, manejando los datos que tenían, "no fue otro que la gran devoción y amor de nuestro barrio y a los cientos de casos de personas que querían ver a sus Sagrados Titulares en la calle".

Por tanto, la cofradía asume la "responsabilidad por el error que se hubiera podido cometer" y afirma que "se tenían previstas todas las medidas necesarias para proteger tanto el patrimonio artístico como el humano (sobre todo niños pequeños)". Muestra de ello es que "para la tranquilidad de nuestros hermanos y con rotundidad tras un trabajo exhaustivo, podemos afirmar que no se ha producido ningún daño ni siquiera leve".

No obstante, Prendimiento "lamenta profundamente el mal momento vivido por nuestros Hermanos y demás componentes del Cortejo Procesional (bandas, personal externo, etcétera)" y da "las gracias de corazón, por su comportamiento en todo momento como por el amor demostrado a nuestra Hermandad, no sólo a todos los componentes del cortejo, sino también a todo ese maravilloso pueblo de Málaga que a pesar de la lluvia caída, no dejaron solos en ningún momento a nuestros Sagrados Titulares ni a nuestra Hermandad". A los que se encomiendan "para que no volvamos a vivir jamás esta mala experiencia y a los que les pedimos nos ayuden, perdonen nuestros errores y nos protejan siempre a los Cofrades de buena voluntad".