Es el capitán del Unicaja y es voz autorizada para hacer todos los análisis habidos y por haber de esta plantilla que tiene entre manos esta temporada Luis Casimiro. Carlos Suárez es siempre crítico, llano y consciente del club y el equipo, de lo que le rodea. No se esconde. Tras varias semanas de pretemporada y tras los primeros amistosos, el madrileño hace balance ante los micrófonos de Cope Málaga, donde pasa revista.

"Es la parte del año que un jugador más odia. Mucho entrenamiento, mucha carga. Lo típico. Ahora empezamos otra vez a competir, con ganas de que llegue ya el día 25", arrancaba Suárez, que quedó satisfecho de lo que mostró el equipo ante el Zenit de Plaza y el Real Madrid: "Está claro que nos hubiera gustado ganar. Pero hay que ser realistas. Nos faltan jugadores, gente nueva, hay que coger las ideas y tenemos mucha carga también en las piernas, que nos ha afectado en el acierto de tres puntos. Hay que estar tranquilos, cogiendo las ideas del entrenador, sobre todo para los nuevos, y acoplarnos lo más rápido posible para llegar al momento clave de la temporada que es el día 25 en Manresa".

Analizando al equipo, el ala-pívot ensalza el poderío físico que atesora este año el Unicaja: "Somos un equipo más físico. Y eso que nos faltan jugadores todavía para completar la plantilla. Somos un equipo muy largo, como quien dice, y esa energía la tenemos que llevar al campo, hay que correr y defender. Tenemos muchos jugadores que el estilo de campo abierto les viene muy bien, es una de sus características y la gente del Carpena se va a divertir".

"Avramovic y Adams son muy verticales, muy físicos. Físicamente son rapidísimos. Son dos jugadores muy potentes. Nos faltan también Ejim y Toupane que son también físicos. Y luego también Deon Thompson por dentro, Adam Waczynski que todos lo conocemos... que también nos va a dar ese tiro exterior", radiografiaba individualmente Suárez, reforzando esa idea atlética que gana el equipo: "En definitiva somos un equipo muy completo. Diferente al del año pasado, con un talento físico muy grande, creo que de los mejores de la liga. Nos hemos enfrentado a equipos de Euroliga, con jugadores muy físicos como son el Real Madrid y el Zenit. Ahora esperemos que ese talento físico lo llevemos a cabo a la cancha y nos dé mejores resultados que el año pasado".

Durante la confección de la plantilla quedó patente la idea de la dirección deportiva cajista, que apostó por la polivalencia del grupo, así lo veía el capitán: "Somos un equipo bastante completo que puede jugar en varias posiciones. Eso es bueno, lo único que le pido a este año es que no haya lesiones, que el año pasado nos marcaron para mal. Esto lo han mirado los de arriba y el entrenador, que si en algún momento tenemos alguna baja por lesión, pues hay jugadores que pueden hacer varias funciones dentro del equipo. Creo que eso es bueno en los grandes equipos que tengan esa alternativa".

Personalmente, el madrileño resalta que "son todos buena gente". "Ya conocía a Deon [Thompson] de jugar contra él. Adams es un jugador muy vertical, anotador. A Avramovic le conocía menos. Ahora no se puede definir, porque cuando estemos todos los roles serán diferentes pero Elegar y Volodymyr me han sorprendido, son jugadores que hacen un trabajo que no se ve en la cancha y nos van a ayudar mucho", enumeraba.

"Ilusión nos hace también la Copa del Rey, que es en Málaga. Tiene que ser una motivación extra para nosotros. Tuvimos la desgracia de hace cinco años de la Copa del Rey de 2014 en Málaga que perdimos ante el Zaragoza", rememoraba y señalaba Suárez, que no esconde donde están las motivaciones personales y del grupo, aunque recuerda: "Pero no debemos centrarnos en una competición, porque al final la experiencia me dice que ni una cosa ni la otra. Tenemos que ir partido a partido e intentar llegar lo más lejos posible en la Liga ACB y nosotros queremos ganar la Eurocup, porque es la fórmula más rápida y más segura de alcanzar uno de nuestros objetivos que es la Euroliga. Tenemos la Eurocup como algo bonito por lo reciente, porque cómo fue hace dos años ese título. Pero no nos podemos descentrar de la ACB y la Copa del Rey. Está claro que no podemos asegurar nada, pero de ilusión se vive, y tenemos que tener aspiraciones en la vida, y el deportista más. Tenemos que tener ambición, de poder hacer algo grande. Partido a partido".

Sobre sus sensaciones físicas, el ala-pívot reconoce estar "cansando, con mucha carga de entrenamientos. Siempre me cuesta empezar pero espero estar a tope el miércoles 25 en Manresa". Y apuntaba su ambición, que no es otra que "llegar de la mejor forma posible". No olvidaba ese tema tabú, las lesiones. "Cuando tienes más edad, me dicen ex jugadores que hay que parar en verano. He parado un poco, también para descansar la mente y resetear. He realizado entrenamientos todo el verano con Diego Vázquez y por mi cuenta. No es la panacea, pero es para prevenir. Las lesiones están en la vida del deportista, pero si previenes es más difícil", finalizaba Suárez, consciente del punto de su carrera a sus 33 años.