Gal Mekel, dos meses después

El último partido de Gal Mekel con la camiseta del Unicaja fue el 6 de octubre, en el fatídico partido ante el Mornar Bar en el que se tocó fondo en un mal inicio de temporada. En los entrenamientos posteriores tuvo molestias y, aunque viajó a Valencia para jugar el domingo siguiente, se determinó que tenía una rotura fibrilar. Una recaída cuando ya había viajado a París para estar disponible ante el Boulogne en partido de Eurocup dilató su recuperación, que llegó justa para el partido ante el Movistar, último disputado.

En el partido contra el Estudiantes sólo estaba no disponible Dragan Milosavljevic. Estaban Alberto Díaz y Jaime Fernández, jugadores en su posición, que serán bajas este domingo y algunos partidos más, además de la duda de Bouteille. Así que, tras ser descartado porque no había completado un número mínimo de entrenamientos, Mekel pasa a ser en dos semanas un jugador extremadamente necesario para Casimiro. Es uno de los beneficios de tener una plantilla larga. Visto el alto ritmo de partidos y de exigencia que existe, será complicado que Casimiro tenga a sus 14 jugadores disponibles de manera simultánea.

Lo que en principio pudo suscitar suspicacia, que Mekel reapareciera con su selección y no con su club, se ha vuelto ahora a favor. Estará este domingo con ritmo competitivo tras dos partidos exigentes en menos de 48 horas ante España y Polonia, en los que destacó, especialmente ante el equipo de Sergio Scariolo, en el que se midió a Alberto Díaz. Tuvo 50 minutos de competición en los que metió 30 puntos (15 por partido) y no pareció haber estado parado.

"Estaba en el momento en que se había dado el alta para ir con su selección. Teníamos el miedo de una lesión y en las condiciones de los seguros de la FIBA había unas cláusulas hablando de lesiones previas", explicaba Eduardo García en Cope cuando se le cuestionó por el asunto Mekel: "Nos leemos la letra pequeña de todo y exigimos que la Federación de Israel nos mandara una carta especificando que cualquier lesión la cubrían ellos con su seguro. Como eso se produjo, y ante la obligación que tenemos de dejar a los jugadores a sus selecciones, no teníamos ninguna excusa para no dejarlo ir. Estaba asegurado y garantizado. Ahora, por suerte, nos ha venido bien que fuera para que coja ritmo tras la lesión en estos partidos en Valencia y por las lesiones que hemos tenido. Esa es la verdad".

En la configuración de plantilla del Unicaja, Mekel partía con galones en la posición de base, aunque el paso adelante de Alberto Díaz y el buen tono, en el contexto de su recuperación tras no competir desde febrero, mostrado por Jaime Fernández antes de la nueva lesión muscular hicieron que el israelí se quedara sin jugar en dos partidos en los que podía haber forzado en una situación de más necesidad, como la que hay ahora. Sabida es la capacidad de Mekel para hacer jugar, pero también ha dejado dudas en la faceta defensiva. 8.5 puntos y 5.1 asistencias en 19 minutos promedió en los primeros seis partidos (2-4 de balance colectivo) de la temporada. Con Alberto marcando la línea y la agresividad, el equipo se hizo más sólido y sólo perdió dos encuentros.

Le llega, pues, a Mekel el turno de ser desde el primer momento de la reaparición alguien muy importante. Es un jugador de la confianza de Casimiro. Como sucedió cuando se lesionó él, estará Brizuela para darle resuello en la posición. Entonces, contaba Casimiro, los sistemas se hacían más directos para potenciar las cualidades del vasco. También Francis Alonso puede echar una mano para subir el balón y Pablo Sánchez también se vestirá. Enfrente estarán Conner Frankamp, una de las grandes sensaciones de la ACB (18.7 puntos y 4.5 asistencias por partido) Tomás Bellas.

Otro jugador que, en condiciones normales, podía echar una mano como base es Dragan Milosavljevic, al que aún hay que aguardar unas semanas de rodaje. Con él también se está pendiente de la FIBA y del pago del seguro por haberse lesionado con su selección y estar de baja 15 meses. "Estamos en contacto permanente con FIBA, la compañía de seguros deben hacer su peritación y llegar a un acuerdo para la cantidad que tienen que sufragar. Hasta que el jugador no finaliza el periodo de lesión no se puede hacer. Ahora tardará en pagar lo que tarde. El jugador tiene, después de tantísimo tiempo, de tantos meses, que ir despacio. Hay que tener paciencia para volverlo a ver en su estado, me gustaría verle como en Valencia en aquellos play off que jugó. Pero tiene su tiempo de maduración después de tanto tiempo", decía el presidente, Eduardo García, sobre su situación.