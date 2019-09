Cuánto tiempo (20:30)

El calendario baloncestístico tiene sus picos y valles. A nivel de clubes, quizás demasiados prolongados estos últimos. Pero ese equilibrio imposible con las selecciones nacionales propicia que los equipos cierren sus instalaciones durante cuatro meses. Es casi el tiempo que pasó desde que el 2 de junio el Unicaja jugara ante el Valencia el segundo partido de la serie de cuartos de final de la ACB. Llega a Málaga el Iberostar Tenerife (20:30 horas, Dial 53 de Movistar).

El Carpena reabre sus puertas (hubo cuatro partidos internacionales en el trofeo que trajo a España, Costa de Marfil, Congo y Filipinas a principios de agosto) y empieza el carrusel que no parará hasta dentro de ocho meses. La pretemporada y el arranque en Manresa no han sido un prodigio de márketing positivo para ilusionar, pero de poco sirve ya. Existe la convicción de que el Unicaja tiene mimbres, un plantilla con una profundidad física y atlética quizá no conocida en la historia del club. Pero la conjunción es aún embrionaria, incipiente.

Se adivina alto el potencial del equipo de Casimiro, pero necesita su tiempo de cocción, conocimiento mutuo entre los nuevos y los veteranos, adquisición de mecanismos y rutinas en pleno fuego competitivo. Piezas que deben ser importantes llevan 10 días en Málaga, hay que cuadrar estados de formas de gente que ha competido en un Mundial con otros que aún arrancan. Pero la paciencia es un bien que cotiza a la baja. Hay exigencia desde ya porque es el peaje de un club del calado del Unicaja.

Aparece por el Carpena el Iberostar Tenerife. Quizá simbólica esa transición de temporada. No es normal que llegue un contrario que contenga tres jugadores que la temporada pasada estuvieron en el club. Sasu Salin, Dani Díez y Giorgi Shermadini acabaron su etapa en Málaga. Cuatro años el madrileño y dos el finés y el georgiano. No dejaron mal recuerdo, aunque siempre se pudo esperar más. Fueron contemplados en algunos escenarios para la continuidad, pero se prescindió de ellos.

Los cajistas son ahora piezas importantes en el equipo que construye Txus Vidorreta, bastante remozado y sin apenas anclas de anteriores proyectos, tan exitosos, que llevaron al cuadro tinerfeño a ganar una Champions, pisar semifinales de Copa y competir en play off. También sufrieron un revés en el estreno liguero, en casa, ante el recién ascendido Bilbao Básket. Mostró tics parecidos al Unicaja en Manresa. Falta de compenetración, concesión de canastas fáciles y falta de la proverbial fluidez ofensiva mostrada en la era Vidorreta, con pacientes y masticados sistemas antes de picar al rival. Además de los ex cajistas, las tablas de Huertas, la pujanza de Yusta y Lundberg... Un equipo hecho para pelear el play off.

¿Y qué Unicaja se verá? Si es el de los 15 últimos minutos de Manresa, si hay continuidad en esa versión, seguro que se aparca esa pretemporada y ese duelo del Nou Congost. Sobre todo, porque en Málaga hay hambre de baloncesto. A poder ser, del bueno.