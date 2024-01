Mario Saint-Supéry, cedido por el Unicaja al Grupo Ureta Tizona Burgos de LEB Oro

"Unicaja Baloncesto y el Grupo Ureta Tizona Burgos de LEB Oro alcanzaron un acuerdo por el que el exterior del equipo malagueño, Mario Saint-Supéry, jugará cedido en el conjunto burgalés. De esta manera, el canterano más joven en debutar con el primer equipo del Unicaja, podrá continuar con su progresión en el cuadro castellano". Así comunicaba el club malagueño la cesión del prometedor escolta cajista, MVP del Europeo sub 16 en 2022, rumbo al club burgalés (no confundir con el Hereda San Pablo, el que estuvo en ACB). En las últimas semanas ha habido debate en el club malagueño sobre la idoneidad de la cesión. Ibon Navarro prefería mantenerlo, el lado del jugador quería una salida para tener más minutos en una categoría superior a la EBA, donde había jugado las últimas semanas. Y, finalmente, se ha decidido que se marche cedido. Diego Ocampo, entrenador del Tizona, ya había querido ficharlo en verano, y tras la marcha de Didac Cuevas al Casademont Zaragoza volvió a la carga. Finalmente, se llegó a una entente. No ha sido la única proposición para la cesión de Saint-Supéry, que en verano renovó hasta 2028 con el Unicaja. Un equipo alemán de élite también estuvo interesado.

El Grupo Ureta Tizona Burgos se encuentra en la quinta posición de la clasificación de la LEB Oro con un balance de 12 victorias y 6 derrotas, situándose en la actualidad en las plazas que dan acceso al Play off de ascenso a la Liga Endesa. El joven malagueño viajará a Burgos este mismo jueves para incorporarse a la disciplina de su nuevo equipo cuanto antes. Ya en el partido de BCL del Unicaja ante el Tofas Bursa se vistió Guillermo del Pino para completar los cupos necesarios por la normativa. Del Pino, al igual que Saint-Supéry un año antes, fue elegido el verano pasado mejor jugador del Europeo sub 16 guiando a España hasta el oro.

"Desde el Unicaja le deseanos a Mario la mejor de las suertes en esta nueva etapa y que pueda seguir creciendo como jugador", decía la entidad.

La opinión de Ibon

"Yo no puedo decirle a Mario que se vaya y que no pasa nada, claro que pasa: al primer equipo le hace un perjuicio. Entonces hay que valorar si ese perjuicio compensa mandando a Mario fuera. No es que no quiera que Mario no juegue, eso no es así. Es muy importante para el primer equipo. Me gustaría que Mario jugase. Parece que Mario pierde el tiempo con el primer equipo y eso no es así. Hace un trabajo para él espectacular, y los que lo vemos lo valoramos. No les hemos obligado ir al EBA. Tiene un volumen alto en el primer equipo. La decisión que tome el club va a ser la buena. Mario es un activo del club y ya está. La que tome, bien tomada está. Aquí todos hemos puesto las cartas encima de la mesa. Me parece bien que fuese con el EBA. Lo preocupante es que fuese con el EBA y no hiciese los partidos que hace", decía el entrenador del Unicaja en la víspera. Si el club se da un plazo, Ibon Navarro señalaba que "si lo de Mario se puede zanjar hoy, mejor que mañana. No sé. Aquí hay cuatro partes. Ya he dejado claro que lo que se decida, lo aceptaré. Me hubiera gustado que hubiese más jugadores jóvenes con nosotros, por si pasaba algo, pero esto no ha sido posible, no porque no hayamos querido. El problema son los próximos tres partidos, que Jonathan seguramente no va a estar. Si Alberto se cae... El club va a tomar la decisión correcta tomando en cuenta esa panorámica de todo", insistía.