Como manda la tradición, el equipo campeón de la NBA estrenó la temporada recibiendo el simbólico anillo de campeón de la campaña anterior. El privilegio correspondió a los Toronto Raptors, que derrotaron en la prórroga a los Pelicans de Nueva Orleans (130-122). Y, en los prolegómenos, Sergio Scariolo también recibió su joya conmemorativa.

El pasado verano, en Los Angeles, recibía una llamada mientras preparaba el Mundial de China, para pedirle las medidas de su dedo anular. Seguramente no imaginaba cerrar un verano tan extraordinario como lo hizo con el oro en la cita universal con la selección. Pero el técnico afincado en Málaga extendió aún más un 2019 que "sólo puede ir a peor", como confesaba tras el título de Pekín.

En una ceremonia de unos 15 minutos, todos los componentes de los Raptors, staff incluido, fueron nombrados y recibieron su anillo. Durante esta temporada, Sergio Scariolo seguirá compatibilizando sus labores en los Raptors con las de director técnico de la FEB y seleccionador. En febrero habrá una ventana de partidos de España, clasificación para el Europeo 2021, en la que regresará a territorio nacional.

Mientras, el técnico nacido en Brescia sigue pendiente de los partidos de la ACB y Euroliga. Y no pierde ojo del Unicaja, más allá de razones sentimentales porque, sin poder tirar de hombre de Valencia, Baskonia, Real Madrid y Barcelona para ese encuentro en febrero, el equipo malagueño puede ser base importante para la selección. Alberto Díaz y Jaime Fernández ya han jugado en las ventanas y también sigue la evolución de Rubén Guerrero, sobre el que en el mes de junio decía que "estoy muy expectante por verle. Es ese tipo de jugador que necesita más tiempo para madurar físicamente, para definir su utilidad en la cancha. Aun así, un tío grande defensivamente siempre tiene un valor y ofensivamente Rubén puede correr bastante, acabar con las dos manos... No es un jugador que no pueda anotar. Tengo curiosidad por verle. No sería justo esperar un impacto inmediato en el juego, pero a medio plazo puede ser un jugador muy interesante".