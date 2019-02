“Tristes y fastidiados”, el sentir

Tristes, fastidiados, mala sensación... El vocabulario de los jugadores del Unicaja se reduce a palabras semejantes que vienen a expresar el sentir del vestuario tras caer eliminados ante el Iberostar Tenerife. Pasaron Dani Díez, Sasu Salin y Shermadini por la zona mixta del WiZink Center y compartieron discurso.

"Jugamos un mal partido. Estamos muy tristes porque era una buena oportunidad para estar en semifinales y no la aprovechamos. Tenerife jugó mucho mejor, lo planteó bien, intentamos variar la defensa al pick and roll porque en casa nos jugaron muy cómodos, pero se adaptaron bien, repartieron bien el juego, perdonamos y nos castigaron mucho", analizó el madrileño, que hizo autocrítica: "Estamos tristes porque no dimos el nivel que tenemos casi ninguno. No supimos jugar el partido, cuando nos vimos diez abajo nos caímos. Tenemos que trabajar para mejorar porque queda mucha temporada".

También fue crítico Salin, que hablaba así. "Fue un partido muy malo, jugamos con mala energía, con una mala defensa y este es el resultado", explicaba, entrando en las claves para la derrota: "Faltó energía. Tenemos buen equipo, pero si jugamos así no podemos ganar. No fue nuestro mejor partido y cuando no jugamos con el nivel que queremos pasa esto. Faltó contundencia, tenemos problemas de energía en el rebote. Necesitamos ser más agresivos".

"Siempre gusta jugar la Copa, estar aquí es un momento increíble, pero tenemos que dar la enhorabuena a Tenerife. Jugaron un buen baloncesto y se merecieron la victoria. No defendimos nada bien, esa fue la clave", apuntaba Shermadini.