Mañana viernes, de madrugada, se disputará un más que interesante Estados Unidos - España en Anaheim, California, en el país americano. Otro amistoso más para ambos combinados antes del pistoletazo de salida del próximo Mundial de baloncesto, que arrancará oficialmente el 31 de agosto. Este encuentro es uno de lo más esperados, tanto mañana viernes como un posible cruce entre ambos en el torneo.

En clave cajista estará un Jaime Fernández que apura sus opciones para que Sergio Scariolo le introduzca entre los 12 elegidos para viaja a China. Enfrente estará la EEUU de Greg Popovich y Steve Kerr, su ayudante. Este último fue protagonista hoy tras una entrevista publicada en As, en la que ahora técnico de los Golden State Warrios rememora lo que fue para él otra cita mundialista en su etapa como jugador universitario allá por 1986, el Mundobasket'86 , cuando disputó en Málaga la primera fase de aquel torneo organizado por España.

El americano, ganador de ocho anillos NBA, cinco como jugador y dos como entrenador, mantiene un grato recuerdo de la Costa del Sol pese a que aquel Mundial tuvo para él un final gris. "Málaga era maravillosa. Allí jugamos las rondas preliminares. Recuerdo la belleza de la ciudad, mejorar con los partidos, las gradas llenas...", rememoraba Kerr: "Fuimos mejorando durante el torneo. Perdimos un partido, no recuerdo contra quién, pero luego jugamos un partido realmente importante contra Yugoslavia".

De aquel encuentro ante los yugoslavos en segunda fase, el ayudante de Popovich lo desmenuzaba así: "El entrenador Lute Olson decidió que Muggsy Bogues marcaría a Petrovic y lo puso sobre él. Petrovic era increíble, pero Muggsy le hizo una defensa asfixiante. Diría que Petrovic hizo cuatro de veinte, algo así. Fue una noche dura para él. Ganar a Yugoslavia nos dio mucha confianza para lo que quedaba de torneo. Aunque personalmente...".

"Mi rodilla falló y me asusté mucho", recuerda Kerr de aquel encuentro ante los balcánicos, que dio paso a una grave lesión que le apartó de la final del Mundobasket que EEUU ganaría ante la Unión Soviética: "En semifinales. Jugábamos contra Brasil en Madrid y estaba haciendo un buen partido. En una acción, llevé el balón hasta la línea de fondo y me quedé pensando si pasar o tirar. Entonces mi pierna se quedó enganchada y giró".

"Tener una lesión grave como esa antes de la final es difícil de aceptar. Ese partido se juega una vez en la vida. Además, el partido en Estados Unidos no se dio en directo, lo pusieron como seis o siete horas más tarde", recordaba el americano, que prefirió espera a emisión por televisión para saber el desenlace: "Imagine, 1986. Además no había Internet. No sabía el marcador. La única manera que había de enterarse era saber el resultado por la radio pero yo decidí ver el partido por la tele más tarde. Ganar a la Unión Soviética no era fácil, eran un gran equipo y lo conseguimos".