Vidorreta ve al Unicaja con serias opciones de jugar la final de ACB

Txus Vidorreta ve al Unicaja con serias posibilidades de jugar la final de la ACB. Hombre de baloncesto, no hay otro entrenador rival que tenga tan monitorizado al Unicaja, con esos cuatro partidos entre tinerfeños y malagueños en las últimas semanas. Paso difícil, bien sea Barcelona o Valencia Basket, dos estructuras de Euroliga, y una serie que aumenta al mejor de cinco partidos, que en teoría debería reducir el margen para la sorpresa. Pero llega el Unicaja lanzado a este segundo play off, a la espera de conocer rival. "Al Unicaja le he visto muy bien. Pasaron un momento difícil después de la Final Four. El Canarias y yo habíamos jugado 21 partidos de play offs en casa, contando Final Four de BCL, Intercontinental, play off de ACB y BCL. Hemos perdido el 22º, que fue el del Unicaja. Hay que poner en valor por lo tanto lo que está haciendo el Unicaja esta temporada, aunque nosotros estuviésemos en una condición difícil, somos un equipo difícil de ganar, hemos tenido otros partidos en este estado y hemos sabido competir. Insisto, les veo muy bien. Si juegan con Valencia Basket y factor cancha, les veo en la final; y si es ante el Barcelona, creo que tienen opciones, viendo que ya les eliminaron en la Copa", reconocía el técnico de los aurinegros.

Estuvo caballeroso Vidorreta en sala de prensa pese a un momento difícil de manejar, eliminación que seguro saben digerir en Tenerife después de otro gran curso en La Laguna, imposible de empañar por este play off. Animará al Unicaja en esa serie de semifinal por la novedad, y que el campeón de Liga no salga de Madrid o Barcelona. Los de Jasikevicius se perfilan como el rival, pero están los cajistas en un punto de excelencia que tampoco sorprendería algún susto.