El Unicaja Femenino va quemando etapas que deben desembocar en el aterrizaje, más tarde o más temprano por la robustez de la entidad, en la élite del baloncesto español. En su tercera temporada de vida debuta en la Liga Femenina 2 este sábado en Barcelona, en la pista del Lima-Horta (18:00 horas). Una temporada que, de nuevo, será histórica. El baloncesto malagueño ya tuvo presencia en la categoría, el año pasado con el Asisa Alhaurín de la Torre y en la década pasada con la UMA. Pero el respaldo del Unicaja confiere una solidez a este proyecto que permite mirar más hacia arriba que hacia abajo, por más que se abogue por el lógico respeto a la categoría.

Se ha configurado una plantilla que tiene ahora mismo 11 jugadoras, con vía abierta de entrada a canteranas. Queda un hueco por la marcha pocos días después de su llegada de la americana Shayna Gore por inadaptación, algo que descolocó. Se busca en el mercado para afinar bien el disparo. No es descartable que pasen algunas semanas para asegurarse por si hay alguna grieta inesperada en la plantilla. Pero es en el perímetro donde debería producirse ese refuerzo. La estructura de la plantilla permanece desde el ascenso. Han llegado la letona Linda Rubene, la senegalesa Bineta Ndoye y la malagueña Lorena Liñán, con mucha experiencia en la categoría, para el juego interior. Y la almeriense Conchi Satorre para el exterior.

Gema García (34 años), seguramente la mejor jugadora malagueña de la historia, es la directora de juego y estará acompañada por Marta Ortega y Conchi Satorre, dos jugadoras nacidas en 2000 y que darán el contrapunto a la cerebral base malagueña. La americana Angel Robinson, que ya dio pruebas de su calidad y que no comenzará la temporada por lesión, debe ser el principal foco anotador del equipo. Tiene múltiples recursos para meter y cayó de pie en la ciudad y la plantilla. Junto a ella, la prometedora Ana Jiménez (19 años), ya en órbita de selección española de su edad, y la valenciana Noelia Masía, también parte de la plantilla del ascenso. Ahí debería ir el fichaje restante.

Por dentro, el equipo se ha pertrechado bien. Siguen Vero Matoso y Claudia Alonso, claves en el ascenso y ambas con experiencia en Liga Femenina 2. Y llegaron las citadas Liñán, Rubene y Ndoye para dotar del físico del que adolecía la plantilla del año pasado para competir en un escalón superior. La pretemporada ha sido bastante provechosa. Se jugó contra el Cáceres, de Liga Día, y se mostraron buenos minutos. Y se ganó repetidamente a Granada y Almería, equipos que serán rivales en la categoría.

La Liga Femenina 2 la componen 28 equipos, divididos en dos grupos de 14. El Unicaja está encuadrado en el Grupo B. Los dos últimos equipos de cada grupo descienden y los cuatro primeros de cada uno juegan por ascender a la Liga Día. Raca Granada, Barça CBS, Spar Gran Canaria, Magectias (Lanzarote), Osés Construcción (Navarra), Citylift UniGirona, Picken Claret (Valencia), UCAM Primafrío (Murcia), Advisoria Mataró (Barcelona), ISE CB Almería, Lima-Horta Barcelona, Sant Adriá (Barcelona) y Segle XXI (Barcelona) son los 13 rivales del equipo malagueño, que dirigirá, como sucede desde su fundación, Lorena Aranda.

“Llegamos muy bien, con una preparación atípica por varias lesiones de jugadoras, alguna que se tuvo que marchar. Nos hubiera gustado tener más jugadoras, pero son las que tenemos y estamos preparadas. Somos un equipo que, aunque le falten jugadoras, compite. Lo tienen arraigado y ha ido muy bien, hemos planteado distintas formas de jugar y ahora llega la verdad”, relata Aranda, que define a las nuevas: “Linda Rubene es un espectáculo, nos da muchísima calidad defensiva, experiencia y saber estar. Angel Robinson ya se incorporó y conseguimos renovarla. Ahora está con la lesión pero nos ayudará mucho. Bineta Ndoye nos da muchísimos centímetros en la pintura. Ha mejorado mucho en este mes y tenemos la mente abierta y estamos seguras de que va a seguir progresando. Conchi es desparpajo puro y duro. Algo que el equipo no tenía. Verticalidad y agresividad al aro. Hemos creado un equipo muy competitivo que llega con mucha ilusión. Al ser el primer partido hay muchas cosas en el aire. Tenemos una mentalidad y esa predisposición la vamos a mantener”.

Admite Aranda que “el salto es muy grande, no tanto respecto a la última parte de la temporada sino que en cada fin de semana tienes que sumar y, si no lo haces, el casillero se queda ahí. Al desconocer la Liga, lo básico es el respeto ante todo. Suena a tópico lo del partido a partido, pero no tenemos tanta información de los equipos rivales y debemos fijarnos en nosotros mismas, nuestros errores, y corregirlas. Ayuda tener a jugadoras con experiencia en la Liga Femenina 2 como Gema, Vero o Lorena. Hablo mucho con ellas, no sólo te aportan dentro sino también fuera. Es verdad que ellas solían jugar en otro grupo distinto, con equipos madrileños y no con los catalanes, pero siempre te ayudan y apoyan. La plantilla está abierta, todavía no tenemos el nombre del refuerzo, pero la plantilla está abierta”.

“Las sensaciones son muy buenas, se hizo larga pero ahora tenemos muchas ganas de competir. Hemos disputado varios torneos amistosos que han venido de lujo y ahora estamos listas”, explica Vero Matoso, que tiene más de 300 partidos en Liga Femenina 2 desde que debutara hace ya casi 15 años: “Se mantiene el mismo grupo, con gente joven y alegre. Se agradece dentro y fuera de la pista. El año pasado éramos conscientes de que los 100 puntos por partido no eran reales. Había que pasar esa etapa, la superamos. Hay que ir partido a partido. En abril ya sabes si estás en play off o no. Llevo 300 partidos en la categoría, pero no había jugado en el grupo de Barcelona, que es distinto al de Madrid. Hay jugadoras más jóvenes y lo desconozco un poco más. Una vez arranque nos ponemos al día seguro. Es verdad que hemos tenido bajas, pero hay que seguir con ocho, 10 o 12. Sin parar de trabajar. Las juniors han estado ahí para ayudarnos”.

Lorena Liñán jugará con su cuarto equipo en la categoría. “Estuve con UMA, UCO de Córdoba, Alhaurín y el Unicaja. Este es el equipo más sólido y más completo, diría yo, sólo nos falta trabajo. Espero que se siga a este nivel porque hay muchas niñas que valen mucho a nivel del Málaga y Andalucía. Que haya un referente así como el Unicaja vale muchísimo, es una alegría. Esperemos que la afición disfrute. Que vengan a vernos. Son partidos bonitos, que no tienen el nivel físico de los hombres a nivel de mates y eso, pero se ve baloncesto bonito y se sabe jugar”, dice la jugadora más veterana del equipo, que guarda el anhelo de jugar en el Carpena:“Jugar allí estaría bien, enganchar un partido de ACB y nosotras jugar antes, ¿por qué no? Sería algo muy bueno”. Es una opción que estudia el club, pero se quiere elegir el momento correcto.

“El objetivo no lo hemos hablado. Es nuestro primer año y tener los pies en el suelo es clave. Lo primero es salvar la categoría. Pero somos el Unicaja, un club grande, tenemos que aspirar a lo más alto. Estar entre los cuatro primeros y pelear el play off de ascenso es lo máximo en esta categoría. Suena a cholismo, pero lo más importante es ir partido a partido. La temporada es larga, hasta finales de abril no sabremos”, advierte Vero Matoso.

“El salto a nivel físico desde Primera Nacional es grande, sobre todo a nivel físico”, avisa Liñán: “La mezcla entre veteranía y niñas que vienen con mucha fuerza que tenemos es buena. Hay que pulir cosas, como conocernos entre nosotras, conocer lo que quiere Lorena, cuajar como equipo, trabajar como equipo. El equipo da para más que mantenerse en la categoría”.

Sobre el rival, el Lima-Horta, Liñán dice que “es una cancha complicada, pequeñita, va mucha gente, rollo familiar, son intensas, los arbitrajes suelen ser caserillos...”, opinión que comparte Matoso: “Son jugadoras muy jóvenes. Lleva muchos años en la categoría, es la presentación del club, van a llenar el pabellón, que haya buen ambiente... Más motivación saber que el pabellón estará lleno”.