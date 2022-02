La hora de los jugadores

El Unicaja tomó la decisión de prescindir de Fotis Katsikaris. No es la primera tecla que se activa desde la dirección deportiva en esta temporada para cambiar el rumbo. De hecho, dada lo costoso que era la salida del griego, quería aguantarse hasta una situación límite. Que tras la derrota en Zaragoza puede decirse que ha llegado, con el descenso más cerca que el play off. El escenario es crítico y por ello la culpa únicamente no es del técnico. Se asume la construcción deficiente de la plantilla, pero los jugadores también han estado muy por debajo del aprobado hasta el momento.

Es la hora de la plantilla, a la que ya se le han acabado los argumentos. Este bloque ya pasó por las manos de Luis Casimiro y Katsikaris y ninguno pudo sacarle fruto en estas dos últimas campañas. Visto así, las miradas ya deben apuntar hacia un único lado. Debe dar un paso adelante el vestuario, que conserva el bloque de la campaña anterior. Este verano sólo llegaron tres fichajes y Norris Cole llevaba una semana fuera de la dinámica. Recientemente se unieron Kravic y Mooney. Por nombres el potencial es alto, pero en la pista el rendimiento es insuficiente a todas luces.

No quiere decir que no sean buenos jugadores, se tiene constancia de que lo son, pero ahora no han estado a la altura del proyecto. Puede decirse que a ese bloque nacional ilusionante (fueron subcampeones de la Copa del Rey en 2020) no se le haya rodeado de manera adecuada, pero ellos tampoco han rendido acorde. Todos, salvo en tramos muy concretos, han estado lejos de su mejor versión. Ha habido chispazos esporádicos, pero sin continuidad alguna. Y todo ha provocado esta situación. Hay mucho en juego de aquí al final del curso y, para bien o para mal, ellos son los que tienen mucho que decir. Atar la permanencia en la ACB, por duro que parezca, y hacer un buen papel en la Basketball Champions League es lo mínimo que se le puede demandar a estos jugadores. No deben olvidar que muchos acaban contrato y una catástrofe del Unicaja les salpica de lleno a ellos que tendrán que firmar nuevos contratos en Málaga o en otro sitio.