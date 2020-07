Una plantilla hecha al 97%

Resulta extraño, seguramente por poco habitual, pensar que el Unicaja ya tiene cerrada su plantilla del próximo proyecto. Quizá también por el aluvión de fichajes que está habiendo en la ACB y a nivel europeo. Sin embargo, es una realidad. Cierto que es que no es escenario cerrado y que tiene algunos astericos. A lo sumo, puede llegar un exterior con contrato temporal, aunque el mercado es bastante limitado una vez el desembolso grande ya está hecho.

Ese radar está activo, como confirmaba el propio director deportivo en Eurohoops. "Estamos buscando un temporero, pero las cosas no están para tirar la casa por la ventana. Tengo uno que me gusta mucho, y mi presidente ya lo tiene encima de la mesa. Un proyecto de la NBA que está loco por salir de su equipo. En nuestra plantilla no tiene hueco salvo que queramos contar con 14 jugadores. Es un Gomis con dos metros. No estamos nunca parados. Hay que tener a la gente en el radar", aseguraba Manolo Rubia, que daba tranquilidad al hablar de las dos operaciones que están pendientes de un anuncio oficial: "Lo de Abromaitis estamos a la espera de que resuelva su problemática con el Zenit, aunque creo que está hecho, y tenemos renovado a Adam Waczynski".

Se movió rápido el Unicaja para hacer las cinco operaciones que tenía en mente. Renovaciones de Casimiro, Carlos Suárez, Mekel y Waczynski y el fichaje de Tim Abromaitis. A un mes de que empiece la pretemporada se está en una posición privilegiada. Plantilla hecha y a la espera de una oportunidad de mercado para cubrirse las espaldas con las lesiones de Jaime Fernández y Milosavljevic. Sobre esta circunstancia inusual hablaba el entrenador manchego, que recibió un espaldarazo con su continuidad. "Otros veranos hemos tenido que construir mucho más, estar más pendientes a las contrataciones de los jugadores. Este por el trabajo que se ha hecho durante la temporada pasada, con Bouteille, Brizuela y Mekel, más la continuidad de jugadores que estaban aquí, hemos tenido más facilidades a la hora de confeccionar el equipo. Al 95% ó 97% está totalmente cerrada la plantilla y siempre tienes que estar mirando y evaluando el estado físico de los jugadores que tienes con problemas y cuando pueden llegar, etc. Todo cerrado y muy poco movimiento, casi ninguno diría yo", explicaba en Cope.

El técnico cajista aportaba claridad sobre el estado físico del alero serbio. "Está por definir. El primer día dudo que pueda ser parte integrante de la plantilla. Había llegado hace dos semanas a Málaga y ya estaba haciendo el trabajo de rehabilitación, entrando en buenos plazos, y luego tres meses en casa. Todo esto ha hecho que vaya más tarde y que veamos a ver cómo va la evolución. Jaime se descarta que vaya a poder estar. Dragan lo veo difícil y por eso te digo que la planificación tiene ese número de jugadores en la primera plantilla, pero a expensas de esa evolución", comentaba Casimiro: "Ahora mismo el equipo prácticamente lo tenemos cerrado, vamos un poco a parar máquinas en ese sentido. No tenemos ninguna prisa. Los servicios médicos del club tienen que evaluar cómo va la recuperación de Dragan, sobre todo, y saber donde vamos a estar dentro de un mes y a partir de ahí tomar una decisión. Pero si es verdad que el equipo está prácticamente cerrado".