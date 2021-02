Saras Jasikevicius es una institución en el baloncesto europeo. Una leyenda en la pista y recorre el camino para serlo en los banquillos. Una voz más que autorizada para hablar del Unicaja, al que se enfrentó varias veces ya como entrenador. El lituano es admirado en el equipo malagueño, por supuesto. "Grababa sus partidos en la Final Four y los veía en CD", decía Alberto Díaz, también base, a este periódico en estos días. Fotis Katsikaris también piropeaba antes de partir hacia Madrid su dirección del conjunto azulgrana, al que lleva a velocidad de crucero.

El lituano analiza al equipo malagueño, al que respetaba con sus palabras en la previa. "Está cambiando Fotis a Málaga sobre todo en defensa, estamos viendo defensa no tan agresiva. Me preocupa mucho que es un equipo que puede anotar muy fácilmente. Vi algunos de los últimos partidos y creaba muchos tiros abiertos, aunque estaba fallando mucho. Sabemos que gente como Brizuela, Jaime o Bouteille pueden anotar fácil. Hay dos diferentes opciones en el cuatro, Thompson y Abromaitis, que son diferentes. Sobre todo cambió de defensa, hay más cambios entre tres, cuatro y cinco. En el último jugó un poco de zona, tenemos que estar preparados para todo", aseguraba, mientras continuaba: "No vi mucho a Málaga, desde que está Fotis y preparando el partido algo más. La defensa es un poco diferente, en el pick and roll es más conservador, dejando sus grandes más cerca del aro".

"La Copa es una competición específica, un sprint de 40 minutos y tenemos que centrarnos. No tenemos que mirar el día siguiente, sólo existe el Unicaja. Hacer buen partido y ganar. Esa es la mentalidad. Sólo partido a partido, nada más. Llevamos una semana de trabajo en cosas nuestras y un poquito de Málaga y hay que ir a luchar", decía el entrenador azulgrana sobre el torneo, pero sin mirar más lejos del viernes: "Significaría mucho, pero es difícil pensarlo. Hay que centrarse en cada entrenamiento e ir a luchar. Ganar cosas queda muy lejos, hay siete equipos en camino muy buenos. En este torneo siempre hay sorpresas. No quiero aburrir, pero estoy pensando en Málaga nada más. Es la verdad, me podéis creer o no, no importa. Viene Copa del Rey y hay mucho interés y se va hablando por todas las partes. Claramente la gente tiene que buscar los favoritos para buscar más ambiente y ser favorito o no no cambia nada. Tenemos opciones contra Málaga, ellos piensan que en 40 minutos nos pueden ganar. Es la única verdad que existe".

Jasikevicius está satisfecho con el progreso del Barça, aunque manda un aviso. "El equipo va mejorando, para mí es lo más importante. Estaba viendo nuestro partido contra el Unicaja de la segunda jornada y tengo claro que mejoramos. Tenemos que ir con confianza, pero debemos tener en mente cómo estuvimos en algunos momentos contra el Olympiacos o el Efes. Si no estamos al 100% va a estar la cosa difícil", explicaba el lituano: "En este tipo de torneos hay que ser muy fuerte mentalmente. Puedes empezar mal o bien, pero hay que seguir en la misma línea. No puedes entrar en pánico y resolver por tu cuenta. Es muy importante ser fuerte mentalmente. Tienes muy poco tiempo para preparar partidos y hacer ajustes. De Málaga esperamos alguna sorpresa por ahí y hay que estar metidos para arreglar todo enseguida".

"Estamos para ganar contra Málaga y ya luego veremos cómo salen las cosas. Estamos acostumbrando a todos a ser importantes, es el camino de estos primeros cinco o seis meses. Empezamos el partido contra el Unicaja con nuestras rotaciones con el pensamiento de acabar por encima en 40 minutos. Aquí no puedes reservar jugadores", terminaba.

Hanga: "Es un equipo peligroso"

Adam Hanga también compareció ante los medios de comunicación. "Málaga es un equipo peligroso, últimamente intentó mejorar desde el cambio de entrenador y haciendo las cosas bien. Vamos a intentar jugar bien y ganarle", decía el alero húngaro, que abordaba la cuestión sobre si el Barça es favorito: "Todos los equipos tienen posibilidades de ganar, no sé quién es el favorito. No tenemos una presión extra, todos los partidos son lo mismo para nosotros porque siempre existe presión para ganar. Intentamos llegar al final y ganarlo. Es una de las semanas más importantes de la temporada. Los lesionados se han incorporado y por primera vez desde pretemporada tenemos el equipo completo".