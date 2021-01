Sito Alonso y el sentir del UCAM: "Veo a los jugadores desesperanzados de no poder luchar por la Copa"

El UCAM Murcia fue uno de los que se cayó en la pelea por el octavo billete hacia la Copa del Rey, por el que pelea el Unicaja. Hay un brote de COVID-19 en el conjunto murciano y no podrá disputar los dos encuentros que tiene aplazados antes del corte, que será este fin de semana. Aunque perdieran los malagueños no podrían adelantarle los de Sito Alonso, en caso de igualdad se decide por porcentaje de victorias y después por average general, que daba detalles de la situación. "Bien por ahora, asintomáticos, son dos jugadores y un miembro del staff. Estamos siguiendo el protocolo y nos toca repetir test a todos para ver que los demás estamos bien", comentaba en una entrevista en Encestando.

Aunque esta situación llega de un acuerdo entre los clubes y la ACB meses atrás, en el club pimentonero el sentir no es positivo. Lo explicaba el entrenador. "Después de ganar al Obradoiro nos encontrábamos en una situación que nos hacía ilusión. Sabiendo que dependemos del Unicaja y de que ellos tienen en su mano clasificarse para la Copa, pero sabiendo también que teníamos nuestras opciones. Al suspenderse nuestros dos últimos partidos nos queda una… No sé qué palabra usar, veo a los jugadores desesperanzados de no poder luchar en la pista hasta el último momento lo que ellos se habían ganado estos meses, la posibilidad de estar en la Copa. Esa opción de competir, igual no lo logramos, el Unicaja gana, el Manresa gana al Barcelona y nosotros nos quedamos fuera, pero no podemos saber si entramos o no al no poder jugar estos dos partidos aplazados y cerrarse el día 10 el plazo", aseguraba el madrileño.

"Como equipo nos pesa y más cuando como club hemos ayudado estos meses a que la liga se desarrollara de la forma más eficiente posible y aceptando cambios de fechas en partidos. Por ejemplo, cuando el Burgos nos solicitó el aplazamiento entendimos que era lo correcto y no aprovecharnos de la debilidad que ellos podían tener en ese momento. Ahora nosotros tenemos la mala suerte de unas fechas puestas que nos quitan la posibilidad de competir por un objetivo que, estaba difícil y lo sabemos, pero que el equipo ve sobre la mesa", ahondaba Alonso: "Está claro que lo de la fecha es lo más difícil de explicar a nuestro entorno ¿no?, y por entorno me refiero a nuestra gente y a mis jugadores, que me preguntan por qué no nos esperan. Al faltar cinco semanas para disputar la Copa en febrero, pues no esperarnos unos días les cuesta entenderlo. Igual el domingo se acaban nuestras opciones porque el Unicaja es perfectamente capaz de ganar al Baskonia y ya nos dejaría fuera por el average de puntos, pero pase lo que pase en ese partido nosotros nos quedamos sin opciones al no esperarse un par de semanas".

El entrenador del UCAM Murcia también valoraba cómo ha transcurrido la temporada hasta ahora. "Es muy importante resaltar, y lo he dicho varias veces, quiero destacarlo de nuevo, la gran labor de la ACB y los clubs estos meses por sacar adelante la competición. Haber sido capaces de jugar casi todos los partidos, poner fecha a los aplazados… Es de subrayarlo porque tiene mucho mérito. Pero una cosa no quita la otra. En este escenario en el que estamos, que no se modifique una fecha… Nos llama la atención que no se haga una pequeña excepción. Es lo que se ha decidido y tenemos que respetarlo aunque no podemos tampoco ocultar no nuestro malestar, nuestra preocupación por no poder apurar esas opciones que tenemos en la pista. Creo que es normal que sintamos eso", añadía.

"No estamos enfadados, es eso mucha pena. Entendemos las circunstancias pero nos queda la pena de que no nos permitan apurar nuestras opciones de estar en la Copa. Con el máximo respeto a todos los clubes y rivales, las instituciones, que no tengamos nosotros la fortuna de competir cuando había algo tan bonito en juego… La emoción de poderlo vivir con nuestros aficionados… Repito, igual luego el Unicaja nos quitaba la ilusión el domingo, que puede ser, pero pase lo que pase en su partido, nosotros no podemos apurar nuestras opciones", terminaba Sito Alonso.