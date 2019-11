El Unicaja tiene un evidente problema con el triple. Es el equipo que peor porcentaje tiene en la Liga Endesa y es necesario una mejora en la puntería del tiro de larga distancia para que el equipo crezca ofensivamente, tanto los puntos que se consiguen como en la apertura de espacios para meter balones al interior.

"El acierto es fluctuante, veníamos de partidos anteriores con mejor porcentaje que en Madrid. Como entrenador, la selección de tiro es lo que me preocupa. Si lo hacemos bien, tendremos más acierto. Hay jugadores con mejor porcentaje a lo largo de su carrera del que tienen ahora. Subirán su acierto, pero debemos mejorar, construir mejor los ataques y seleccionar mejor el tiro", decía con franqueza Luis Casimiro sobre ese importante segmento de mejora en la víspera del partido ante el Asecco Gdynia.

"Es uno de los aspectos que hace que pueda bajar el porcentaje, la selección. A pesar de que llevemos un mes y medio, aunque sean muchos partidos no es mucho tiempo, es necesario que vayamos sincronizando ataques, ocupando mejor espacios. Dentro de esa evolución, cuando tomemos mejores decisiones y tiros va a subir el porcentaje", proseguía Casimiro: "No creo que sea asunto confianza. Diría que, como entrenador, mi primer objetivo es que tomemos decisiones buenas porque eso nos va a dar confianza. Cuando tengamos estas situaciones podemos fallar y estamos preparados para el rebote ofensivo, del que entiendo que no habrá queja. Hay más rebote ofensivo, estamos preparados, meter te genera confianza. En el sentido previo, de buena ejecución, de buena decisión, buen tiro y presencia en el rebote. Cuando las cosas se hacen bien, el baloncesto te premia".

Se refirió también al rival de este miércoles, el duro Asecco Gdynia, que ha ganado sus tres partidos a domicilio. "Espera un partido duro, contra un equipo muy físico, tengo que repetirme. Son bastantes jugadores norteamericano, es un equipo que compite muy bien, que son muy peligrosos, con rachas de tiros de tres puntos, dependen de sí mismos, con tiros indefendibles, que si anotan te complican muchísimo la vida. Dicho esto, compite muy bien, son muy físicos. Por ese motivo de rachas, aunque parece que lo tengas controlado, el partido va y viene", decía Casimiro, que espera que su equipo lo haga bien: "Tenemos que intentar no depender de sus rachas y su trabajo. Desde ahí, construir el ataque. Sería un paso más clasificarnos, pero no nos lleva a ningún sitio. Entonces es una parte que hay que construir a día de hoy. Tenemos que seguir haciendo mejor baloncesto".