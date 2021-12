El Surne Bilbao Básket, un agente activo en el mercado

Sigue habiendo movimiento en el mercado ACB, varios son los clubes que se reforzaron en los últimos días. Hay actividad en las oficinas después de detectar carencias en los primeros meses de competición. También entran en juego las lesiones, que obligan a cambiar los planes a muchos equipos. Uno de los agentes más activos en estos meses en España fue el Surne Bilbao Básket. El próximo rival del Unicaja, que empezó la temporada con problemas en la pista, hizo tres fichajes hasta ahora y es uno de los conjuntos que más intervino en el proyecto que elaboró en verano.

A Miribilla llegaron Damien Inglis, Khyri Thomas y Stefan Peno. Tres jugadores con nombre, cada uno en su escala, que están ayudando al buen rendimiento de los Men In Black en las últimas semanas. El segundo ahora se perderá varios partidos, aunque los bilbaínos han recuperado a una de sus referencias, Andrew Goudelock. Esta intensa actividad la explicaba Álex Mumbrú. "Nosotros estábamos contentos con el equipo, pero hemos tenido lesiones y un jugador que ha salido de la plantilla (Regimantas Miniotas). No es que nos estemos volviendo locos, sino que tenemos que intentar suplir las bajas de jugadores porque de lo contrario no tendríamos ni ocho para competir", explicaba el técnico.

Los refuerzos dieron una nueva identidad. "Está claro que queremos cambiar. Khyri (Thomas) es más físico, tienes otras virtudes y queremos explotarlas. Pero no hemos dispuesto de mucho tiempo, hemos tenido problemas hasta con los jugadores de cantera del equipo de Primera Nacional que se nos han lesionado. No hemos podido coger mucho ritmo de entrenamientos", aseguraba el entrenador catalán. El Surne Bilbao Básket ganó tres de los últimos cinco partidos y se encuentra ahora fuera del descenso. 5-9 es su balance, por el 6-8 del Unicaja.