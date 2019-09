Día de la Pasa de El Borge, la Pasarela Larios, el Kooza del Circo del Sol... oh, sí, veo un gran fin de semana

Ya sabemos que tienes reservado este fin de semana que se presenta para ver Malaka: te perdiste el estreno porque la emiten muy tarde y tú te levantas muy temprano. Pero, anda, déjala para el domingo por la noche y sal a la calle a disfrutar de todos los eventos que la provincia tiene previstos del viernes 13 al domingo 15 de septiembre.

También sabemos que el viernes 13 se presta a las mil maravillas para programar en casa una retrospectiva de Jason Voorhees, pero tenemos que insistir: todavía no es tiempo de mantita y peli, no seas apretado.

Además, ya has visto esas películas mil veces, así que ponte tu ropa premium (y pilla una rebequita por si refresca) y pásate por el Día de la Pasa de El Borge, la Pasarela Larios (ahora el Marqués estará más pendiente que nunca), el nuevo espectáculo del Circo del Sol, Kooza, que le ha cogido gusto a Málaga; o por el Festival Oh, See!, el Oktoberfest de Torremolinos, el Festival de Títeres de Istán, el espectáculo ecuestre Unalome, el Chanquete World Music...

¡Pues no hay planazos para este fin de semana! ¡Aunque sea pásate por alguna galería de arte malagueña! ¡Haz algo!

No seas sieso (lo sentimos, pero Malaka ha puesto de moda la jerga malagueña... ya lo entenderás cuando la veas) y escoge lo que vas a disfrutar entre este viernes 13 y este domingo 15:

Festival de música Oh, See!

'Kooza' Circo del Sol

Pasarela Larios

Oktoberfest en Torremolinos

Torneo Benéfico de Pádel #Desafío Duchenne

I Festival de Salsa Costa del Sol en Torremolinos

Festival de Títeres de Istán

Foodtrucks Xperience en San Pedro Alcántara

Ruta nocturna Málaga al anochecer (Cultopía)

Velada flamenca en nombre de mujer en Sierra de Yeguas

Ajedrez en la Calle en Torremolinos

La Filarmónica en el Cervantes

Espectáculo ecuestre 'Unalome'

Chanquete World Music

Clausura de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga

'Otra Noche' en el Centre Pompidou Málaga

Día de la Música de Benamocarra

Concierto solidario Oracle Rocks! en el Castillo de Gibralfaro

David Ordinas y Pablo Puyol en La Cochera Cabaret

Concurso Doma Vaquera Alhaurín el Grande

Termina la Semana de Cine Fantástico de Estepona

Día de la Pasa de El Borge

Alfarnate revive La Embajada

Ruta la Magia del Castillo de Gibralfaro

Ruta Solidaria en Pizarra

Día de Torremolinos en Tívoli World

Festival de música Oh, See!

El Oh, See! Fest llega al Auditorio Municipal con su segunda edición este viernes y sábado, 13 y 14 de septiembre, con artistas como Love of Lesbian o Zahara.

El festival albergará 16 actuaciones en un único escenario principal. La primera banda en subir al escenario el viernes 13 serán Las Chillers, el heterogéneo estilo de los madrileños Morgan y el rock fresco de Despistaos y Sidecars, además del hip hop de C. Tangana o el pop electrónico de La Casa Azul.

La segunda jornada viene protagonizada por Love of Lesbian, 091 y Zahara. En el décimo aniversario del lanzamiento de 1999 (Warner, 2009), los de Santi Balmes han girado por teatros de todo el país con Espejos y espejismos, un espectáculo más íntimo y cercano con los seguidores de la banda de John Boy. Los catalanes se suman al festival, donde harán sonar sus temas más conocidos como Allí donde solíamos gritar o Bajo el volcán.

La cantautora Zahara, el folk de La M.O.D.A. o el sonido experimental de los malagueños Ballena completarán la oferta musical del sábado 14 de septiembre. Pero, sin duda, una de las confirmaciones más esperadas es la de los granadinos 091 que, tras su regreso en 2016 con Maniobra de Resurrección, la banda prepara ahora el lanzamiento del que será su primer disco de estudio desde 1996.

El Oh, See! Fest vuelve a apostar por el formato familiar, incluyendo en el plano del recinto la zona Oh, Kids!, un espacio con talleres y actividades dedicado exclusivamente a los más pequeños, de entre 4 y 12 años, para que los padres tengan una excusa menos para asistir al Oh, See!

Aún quedan entradas disponibles en el web del festival desde 54 euros.

'Kooza' Circo del Sol

El Circo del Sol, con su emblemática carpa, se instala en el Cortijo de Torres desde este viernes 13 de septiembre hasta el próximo 13 de octubre. Medio centenar de artistas representan en escena el homenaje a la tradición del circo que supone el espectáculo 'Kooza', en el que no faltan asombrosas acrobacias ni el humor de los clowns.

“Os vamos a sorprender con números espectaculares como la rueda de la muerte, el alambre alto, el teeterboard o los payasos que interactuamos con el público”, aseguran los propios artistas.

Las entradas, desde 39 euros, están a la venta en la página web del Circo del Sol.

Pasarela Larios

Málaga volverá a albergar la Pasarela Larios que convertirá a la Costa del Sol en epicentro de la moda, por noveno año consecutivo. El evento se celebrará este vienes 13 y sábado 14 de septiembre a partir de las 20:30.

El evento se ha convertido en un punto de encuentro en el que diseñadores de alta costura y firmas nacionales e internacionales presentarán sus creaciones de manera directa y cercana al público durante dos jornadas para convertir la calle Larios en un espectáculo único.

Pasarela Larios apuesta de nuevo por los jóvenes diseñadores malagueños, con el objetivo de fomentar la aparición de nuevos valores, apoyar la creatividad y promover el talento de la provincia.

En 2018, más de 30.000 personas asistieron a alguno de los eventos y desfiles organizados sobre la característica alfombra azul de la Pasarela Larios, que con sus 350 metros de longitud la convierten en una de las más largas de Europa.

Oktoberfest en Torremolinos

La plaza de La Nogalera de Torremolinos vive, desde este jueves 12 al domingo 15 de septiembre, la tradicional fiesta alemana Oktoberfest, en la que se podrá disfrutar de actuaciones en vivo y gastronomía tradicional de la región de Bavaria. La quinta edición de este evento se celebrará en horario de 12:00 a 00:00.

El V Oktoberfest de Torremolios tendrá una gran carpa donde disfrutar de las mejores cervezas, además de degustar las especialidades culinarias típicas alemanas como quesos, vino blanco, pretzels o salchichas, entre otras, y todas a precios populares.

Torneo Benéfico de Pádel #Desafío Duchenne

El II Torneo Benéfico de Pádel #Desafío Duchenne tendrá lugar este fin de semana, del viernes 13 al domingo 15 de septiembre, en el club de pádel Raquetas de Mijas. Con más de 120 parejas inscritas, cientos de asistentes y más de 100 premios repartidos con la colaboración y patrocinio del tejido empresarial e institucional de la zona.

Y lo mejor de todo, casi 6.000 euros recaudados que fueron destinados a la investigación para la cura o tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. La Asociación Duchenne Parent Project España es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2008 y dirigida por padres y madres de niños y niñas con Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. El objetivo es favorecer las investigaciones científicas y médicas para que se pongan en marcha las terapias que permitan curar las distrofias musculares, así como desarrollar actuaciones de carácter psicosocial para mejorar la calidad de vida de afectados y familiares.

Inscripciones hasta el viernes 13 de septiembre a través de PadelManager.

I Festival de Salsa Costa del Sol en Torremolinos

Torremolinos hará gala este fin de semana de su esencia más cosmopolita y de su mestizaje multicultural con la celebración del I Festival Internacional de Salsa Costa del Sol. En esta primera edición del certamen el protagonista será Cuba, isla caribeña a la que se rendirá homenaje a los 500 años de fundación de la Villa de La Habana, su cultura y su música.

El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias se convierte desde el viernes 13 hasta el domingo, 15 de septiembre, en el templo del ritmo, las melodías, armonías y los bailes cubanos.

El festival reunirá por espacio de esos tres días a grandes figuras musicales de La Habana, caso del compositor y ganador de tres premios Grammy Latino y estrella de Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa; y los también intérpretes Isaac Delgado, Haila Maria Mompié ‘la Diva de Cuba’ -considerada una de las máximas exponentes de la música popular cubana-; Adonis Panter y Osain del Monte -agrupación representante de la cultura folclórica de los barrios de La Habana- y Yaila Beltrán.

Un espectáculo que, además, se complementa con un extenso programa de actividades como talleres de salsa o rumba cubana para principiantes, gastronomía latina y coctelería cubana, y visitar una exposición de la discográfica Cuba EGREM con las últimas ediciones musicales de la Isla.

La programación completa y las entradas al festival están disponibles en la plataforma www.eventbrite.es, en El Corte Inglés y puntos de venta autorizados.

Festival de Títeres de Istán

Dentro de la programación de la XXI Semana Cultural de Istán, el municipio celebra el I Festival de Títeres hasta el domingo 15 de septiembre.

Durante cuatro días desde el jueves, el pueblo se llenará de alegría, diversión, cuentacuentos, historias y títeres para las familias con cuatro compañías de Cádiz, Granada, Ronda y Málaga.

Foodtrucks Xperience en San Pedro Alcántara

San Pedro Alcántara acoge desde el jueves del 12 al domingo 15 de septiembre el evento Foodtrucks Xperience, con nueve camiones de comida ubicados en el Bulevar.

La cita gastronómica, que comenzará cada día a las 19:00, albergará actuaciones musicales en directo, un paseo artesanos con especialidades culinarias y zona infantil para la diversión de los más pequeños.

Ruta nocturna Málaga al anochecer (Cultopía)

Las ciudades de noche se transforman y nos ofrecen una vista diferente. Por ese motivo Cultopía invita a un paseo por el casco histórico de Málaga (20:00) mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y monumentos más emblemáticos. Las próximas fechas de esta ruta nocturna Málaga al anochecer son este viernes 13 de septiembre y el sábado 28 del mismo mes.

Un tour panorámico con el que conocer los orígenes de la ciudad y su nombre, llamada Malaka por los fenicios cuando la fundaron allá por el siglo VIII a. C.

Acompañados por historiadores locales, enseñarán la historia de una manera amena y divertida pero rigurosa. Para rematar la ruta, un brindis con una copita de cava en un mirador espectacular.

Más información y reserva de plazas en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es indicando nombre, el número de plazas que necesitas, y un teléfono de contacto. Precio: 8 euros por persona, menores de 12 años gratis. Duración dos horas y punto de encuentro en la plaza de la Constitución.

Velada flamenca en nombre de mujer en Sierra de Yeguas

Sierra de Yeguas organiza para este viernes 13 de septiembre la I Velada Flamenca en Nombre de Mujer, que contará con un cartel femenino formado por Felipa de Moreno, Anabel Valencia, y la más joven, con tan solo 13 años y además serrana, Nayara Jiménez. Los jardines de la piscina, sede de la Peña La Gañana, será el escenario de este espectáculo que dará comienzo a las 22:30.

El aforo es limitado y las entradas tienen un coste de 10 euros de forma anticipada y 12 euros en taquilla. Podrán adquirirse en kiosco Tolico, Tissana y Las Palmeras.

Ajedrez en la Calle en Torremolinos

Torremolinos acoge este viernes 13 de septiembre, a partir de las 19:00, en la Plaza de San Miguel una nueva edición del evento Ajedrez en la Calle. La inscripción es gratuita y se hará en el mismo lugar.

La actividad contará con mesas para el juego libre, donde amigos, vecinos y familiares podrán disputar sus partidas y, asimismo, se incluirán mesas destinadas a aquellas personas no iniciadas y que quieran aprender.

Se trata de una actividad participativa y no competitiva, abierta a cualquier colectivo, unidad familiar o asociación que quiera sumarse, y que tiene como objetivo fomentar el aprendizaje y la práctica de este deporte, y al mismo tiempo, facilitar la posibilidad de conocer nuevos jugadores y jugadoras.

La Filarmónica en el Cervantes

Este jueves y el viernes (20:00), la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) abre su nueva temporada en el Teatro Cervantes, con 921 abonados, la cifra más alta de la historia, que además corona a la Filarmónica como la orquesta andaluza con mayor número de abonados.

Manuel Hernández Silva ha preparado un menú que rinde homenaje a Beethoven en su 250 aniversario con la programación de sus nueve sinfonías, sus conciertos para piano y orquesta, su concierto para violín y orquesta, su triple concierto y algunas oberturas, todo completado con obras de Ravel, Elgar, Stravinsky, Ginastera y Sibelius, entre otros, y con la participación de solistas como Svetlin Roussev, Josu de Solaun, Asier Polo y Cristina Montes.

Las entradas, desde 9 euros, están a la venta a través del Teatro Cervantes.

Espectáculo ecuestre 'Unalome'

La compañía internacional Artequus Théâtre vuelve a Málaga con su espectáculo de teatro ecuestre Unalome. Ambientado en el Japón feudal y pensado para todos los públicos, el show que tendrá lugar en Alhaurín de la Torre es una producción basada en el símbolo del camino de la vida.

Su espectáculo ecuestre Unalome que se inauguró el pasado fin de semana en el Centro Ecuestre Artequus, de Alhaurín de la Torre se repite este viernes 13, y el próximo fin de semana, 20 y 21 de septiembre.

Con este espectáculo, la compañía recorre ese camino en la unión entre jinetes y caballos, en un igual a igual, para tocar profundamente el corazón de todos los espectadores.

Las entradas (desde 19 euros) están a la venta en la compañía Artequus Théâtre.

Chanquete World Music

El Chanquete World Music celebra su cuarta edición este fin de semana en el Playazo de Nerja. Este sábado 14 de septiembre, desde las 16:00 hasta la madrugada del domingo, el festival nerjeño volverá a presentar un cóctel de estilos de lo más variado con el rap de Mala Rodríguez, Natos y Waor, Nach y los veteranos Triple XXX, que darán el sonido más moderno a la cita.

Macaco presentará su último trabajo Civilizado como los animales, mientras Locoplaya, liderado por el carismático Don Patricio, también participarán en esta edición.

El cantante ilicitano Miguel Campello traerá su estilo más variado, con tintes de jazz, flamenco, rumba, rock y hasta hip-hop. Los gaditanos Trashutcada presentarán su último disco ¿Quién dijo miedo? ante el público nerjeño. La escena malagueña también tendrá su protagonismo con los conciertos de Little Pepe o Les Castizos.

Aún quedan entradas por un precio de 30 euros. La organización también ha habilitado un servicio de autobuses desde varias ciudades andaluzas.

Clausura de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga

La VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga llega a su fin con su espectáculo de clausura 'Las Cuatro Esquinas del Perchel'. Será este sábado 14 de septiembre, a las 20:30, en el Teatro Cervantes (entradas: desde 11 euros)

El punto de partida para este espectáculo para el bailaor y coreógrafo Adrián Santana ha sido volver al origen, pero sin retroceder, y acordarse del pasado, sin estancarse. Por lo que encontraremos influencias culturales, familiares, orígenes, raíces e inspiración en el arte que se respira en el barrio donde creció gran parte de las generaciones de su familia (el Perchel), y que ha tomado para abordar su nuevo trabajo.

El artista, ha decidido trasladarse a este rincón malagueño, barrio que fue cuna de numerosos artistas que a día de hoy forman parte de la historia del flamenco. Nombres recordados como Pepita Durán, La Repompa, La Paula, Juan Breva, Pepito Vargas, El Chino o El Piyayo, son algunos de los artistas que este barrio vio nacer, y crecer, artística y personalmente.

Bajo esta inspiración, Adrián Santana estará, en este nuevo proyecto, acompañado de artistas de familias percheleras, como Rafaela La Repompa y El Carrete, que durante décadas fueron compañeros del gran bailaor Pepito Vargas, su tío. Juntos, harán un recorrido por la historia del conocido y marinero barrio malagueño, para tratar de acercarnos e impregnarnos de su cultura, sus gentes, y sobre todo, de sus cantes y bailes.

'Otra Noche' en el Centre Pompidou Málaga

Ese sábado, 14 de septiembre, a partir de las 20:00, el Centre Pompidou Málaga ha organizado Otra Noche #8. Jim Dine: I am a child. Es un evento gratuito con talleres, música, performance y poesía para experimentar y descubrir el arte de una forma diferente. Como en anteriores ocasiones, esta edición gira en torno a una temática, que cohesiona y agrupa distintas propuestas artísticas; el eje vertebrador es la exposición temporal de Jim Dine (1935, Cincinnati, Ohio). El artista compagina la pintura, la escultura, el happening, el dibujo, grabado y poesía.

Otra Noche es un tipo de evento nocturno que tiene como objetivo acercar el arte desde diversas disciplinas (música, performance, artes plásticas, poesía) mediante un enfoque lúdico y atractivo para todos los públicos. Otro de los objetivos es sorprender al visitante y que asimile un rol activo en cada una de las propuestas. En resumen, es una alternativa al ocio nocturno, que aúna la experiencia artística, los museos y la fiesta.

Programación disponible en la web el Centro Pompidou.

Día de la Música de Benamocarra

El municipio de Benamocarra celebra este sábado 14 de septiembre, la XIX edición del Día de la Música en la que los vecinos le rinden un homenaje a su ilustre vecino, el músico y compositor Eduardo Ocón Rivas.

Esta edición del Día de la Música se iniciará a partir de las 11:30, con los pasacalles de las diversas bandas y agrupaciones musicales del IV Certamen de Bandas de Música de Benamocarra.

Desde las 17:30 y tras la entrega de placas a músicos ilustres del municipio, la Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, la panda de verdiales de El Borge y las Bandas de Música inundarán de sonidos diferentes las calles del municipio. A las 20:00 la iglesia de Santa Ana acogerá la música de Memorias de Sefarad.

El programa de actividades incluye además diversas degustaciones gastronómicas, exposiciones de Pintura y manualidades.

En el Polideportivo Municipal, tras la actuación a las 22:30 de Juan Checa se ofrecerá el pregón a cargo de la Tuna de la Facultad de Derecho de Málaga y a continuación se entregarán, a las 23:30, los XIX Premios del Día de la Música 2019.

Por último, a partir de las 00:30 el dúo Ortigosa ofrecerá un concierto con sus mejores canciones.

Concierto solidario Oracle Rocks! en el Castillo de Gibralfaro

Oracle Rocks!, el concierto llevado a cabo por trabajadores de la compañía Oracle, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ofrece en Málaga este sábado 14 de septiembre a partir de las 20:30, su séptimo concierto a beneficio de la ONGD Pozos sin Fronteras.

El evento tendrá lugar de nuevo en el emblemático Castillo de Gibralfaro. En esta séptima edición de su concierto solidario las tres bandas que conforman los músicos voluntarios de Oracle versionarán a la banda Queen, además de interpretar una variedad de temas de diferentes artistas como Bruno Mars, The Clash o Katy Perry. Así, cada grupo está especializado en un tipo de rock.

Ticketea colabora asumiendo el 100 por ciento de los gastos de gestión, por lo que la venta de entradas se realiza a través de esta plataforma.

El concierto Oracle Rocks! 2018 registró una asistencia de 300 personas, logrando 5.000 euros de recaudación entre venta de entradas y lo recaudado a través de las tapas del catering Alejandra y las Copas Solidarias de Grupo Liceo. En esta séptima edición de 'Oracle Rocks!' se espera que se repita e incluso se supere el éxito de ediciones pasadas.

Todos los fondos recaudados irán destinados a proyectos de cooperación internacional al desarrollo que Pozos sin Fronteras lleva a cabo en países como Burkina Faso, Etiopía, Togo o Bolivia.

David Ordinas y Pablo Puyol en La Cochera Cabaret

David Ordinas y Pablo Puyol llevan este sábado 14 de septiembre (23:00) a La Cochera Cabaret el espectáculo Venidos a menos un show fresco y desenfadado, con el que han querido «liarla con algo gamberro y provocador» y del que advierten que no está recomendado para todos los públicos.

«No vas a ver ni un concierto ni un monólogo pero te vas a descojonar con unas conversaciones entre dos colegas y las canciones mas bestias que hayas escuchado encima de un escenario, eso sí, con ritmo y pegadizas que no se te irán de la cabeza», aseguran sus dos creadores y protagonistas..

Entradas desde 12 euros a la venta en La Cochera Cabaret.

Concurso Doma Vaquera Alhaurín el Grande

Como acto que completa la Romería de Alhaurín el Grande en honor al Cristo de las Agonías, que se celebró el pasado domingo, el municipio acoge el Concurso territorial de Doma Vaquera.

Esta actividad será el sábado 14 de septiembre en La Finca La Mota. A las 18:30 será la revisión veterinaria, y a las 20:30 se dará inicio al concurso. Será la primera vez que se celebre.

Termina la Semana de Cine Fantástico de Estepona

La celebración de la 20ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol de Estepona se cierra este sábado en el Auditorio Felipe VI de la localidad con la gala de clausura.

La asistencia a todas las proyecciones cinematográficas, conferencias, publicaciones y resto de actividades del festival, a celebrar en el Auditorio Felipe VI de Estepona y resto de sedes, es totalmente gratuita, hasta completar aforo.

Descarga de catálogo oficial 2019 en www.cinefantasticocostadelsol.com

Día de la Pasa de El Borge

La XXIV edición del Día de la Pasa se celebra en El Borge este domingo, 15 de septiembre, reivindicando la excelencia de su patrimonio agrícola y también su importante aportación a la economía provincial.

Durante toda la jornada festiva habrá degustación de pasas y demostraciones de la vendimia, así como actuaciones musicales de distintos estilos.

Como novedad, el Ayuntamiento distribuirá 1.000 vasos de cerámica para la degustación del vino, y que, al precio de un euro, podrán ser usados para las degustaciones, pero también podrán ser guardados de recuerdo.

El Ayuntamiento ha designado este año como Madrina de la Fiesta a la periodista Montserrat Naharro, mientras que los premios de esta edición son Alborgeño del año, José Antonio Pendón; distinción especial en defensa de la pasa, José Gutiérrez Castro; distinción especial en Comunicación, Ángel Rodríguez Idígoras; y distinción en defensa del turismo, Museo de Vélez-Málaga.

Alfarnate revive La Embajada

Alfarnate revivirá este domingo 15 de septiembre La Embajada, el rapto de la patrona a manos de los moros y su rescate por los cristianos. Una recreación histórica en la que participan más de 400 vecinos y vecinas de este municipio axárquico.

El acto teatralizado, al que también se pueden sumar los visitantes ataviándose con trajes de la época, está incluido dentro de las Fiestas en honor a la Virgen de Monsalud, patrona y alcaldesa perpetua de Alfarnate.

Las calles se engalanan y se muestra la relación de Alfarnate con las tres culturas, especialmente con las árabe y la cristiana y como culmen tenemos la representación teatral de La Embajada.

La representación se inicia a las puertas de la iglesia de Santa y, tras el robo, se traslada a la Haza del Cura. Comienza a las 18:00 y tiene una duración de entre 40 y 45 minutos.

Ruta la Magia del Castillo de Gibralfaro

Vuelve la Ruta la Magia del Castillo de Gibralfaro de Málaga en el Corazón

¿Sabías que el Castillo de Gibralfaro figura en los escudos y banderas tanto de la ciudad como de la provincia de Málaga? ¿Sabías que Gibralfaro significa «monte del faro», porque había un faro fenicio?

Conoce la historia de Hamet el Zegrí, el último alcalde musulmán de Málaga que se encerró en el castillo, cuando la Alcazaba ya había caído, resistiéndose a rendirse. O la historia de las tropas francesas de Napoleón que estuvieron a punto de destruirlo todo en su huida de la ciudad.

Será este domingo, 15 de septiembre, a las 18:15, con una duración aproximada de hora y media. Precio: 8 euros. Más información y reservas: escribiendo un email dando vuestro nombre, apellidos y teléfono móvil a info@malagaenelcorazon.com

Ruta Solidaria en Pizarra

La IX Ruta Solidaria “Caminamos Para Regalar Vida” Subida al Santo de Pizarra se realiza este domingo 15 de septiembre.

El evento está organizado por la Hermandad del Santo Entierro de Pizarra, con la colaboración del Ayuntamiento y Protección Civil, y la recaudación íntegra se destinará a la Casa Ronald McDonald de Málaga.

La salida tendrá lugar a las 10:00 desde la casa hermandad del Santo Entierro y a todos los asistentes, previo pago de un donativo mínimo de 3 euros, se les entregará fruta, agua y un bocadillo. Inscripción previa en el teléfono 630 01 78 88.

Día de Torremolinos en Tívoli World

Torremolinos volverá a recibir un año más el homenaje por parte del parque de atracciones Tívoli World con la celebración del Día de Torremolinos. Será este domingo, 15 de septiembre, jornada en que los vecinos y vecinas de la localidad podrán acceder gratuitamente al recinto en horario de 12:00 a 17:30.

La dirección del parque –en colaboración con el Ayuntamiento- pone a disposición de los torremolinenses el reparto de invitaciones de acceso al recinto en distintas dependencias municipales. Éstas están disponibles en la delegación de Cultura del ayuntamiento, oficinas de Turismo de Torremolinos, en las bibliotecas municipales del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso y plaza Goya, así como el propio domingo en la taquilla del parque; previa acreditación con el DNI de la residencia en Torremolinos.

Distintos artistas y academias de baile de Torremolinos serán los encargados ese día de amenizar el parque con sus actuaciones y actividades. La Asociación de Artesanas y Artesanos Atenea de Torremolinos montará su mercadillo artesanal en la plaza de España.

Volver al inicio