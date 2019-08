Hay muchas personas que van obligadas por sus amigos a la Feria de Málaga, pero hay quien por extrañas razones acude sin que nadie las empuje a ello. Si eres de los primeros y quieres quemar un último cartucho para tratar de convencer a tus amistades de no ir a la malagueña fiesta de agosto, aquí tienes una serie de refugios que te ayudarán a elegir entre la evasión y la Feria de Málaga: planes para huir de la mayor fiesta de la Costa del Sol.

Si no es el caso y eres de los que gusta pasarse por esta tan especial celebración, recuerda que hay consejos y trucos que puedes seguir para hacer de los diez días que dura la Feria de Málaga más larga de la historia la feria más feliz de tu vida.

Pero si da la casualidad que no eres de estos y prefieres escapar de una feria larga como un día sin pan, atento a lo que te proponemos:

Vete a bucear

La provincia de Málaga, desde la costa de Manilva a la costa de Nerja, tiene un sinfín de playas a las que escapar en sentido contrario al que tomaría un náufrago ahíto de leche de coco y arena en cada resquicio de su cuerpo.

Y en el fondo marino de semejante litoral costero encontramos hermosos paisajes que sólo aquellos que están dispuestos a sumergirse en sus aguas podrán contemplar. Nos gustaría decir que te dejarán sin aliento, pero teniendo en cuenta que esto podría ser mortal bajo el líquido elemento...

Lo mejor: debajo del agua nadie podrá escuchar los gritos de los feriantes.

Y después de una mañana buceando, una tarde tirado en la arena no estaría mal. Porque el litoral malagueño está repleto de calas preciosas en las que podemos encontrar la paz que los amantes de la fiesta no saborearán jamás.

Haz una ruta por algún río

Hay quienes se sienten superiores moralmente a aquellos otros que prefieren ir a una feria para restregarse contra espaldas sudorosas.

Y si a eso le sumamos que además eligen libremente pasar unos días en la naturaleza en lugar de pisar el Real, esto les proporciona la superioridad moral que sólo un vegano puede alcanzar. Bueno, la de un vegano no, pero casi.

Para ello, ¿qué mejor que planear una ruta de río por alguno de los senderos fluviales que el interior de la provincia esconde?

En estas rutas hay de todo: saltos al vacío, pozas, cascadas, arenales que hacen las veces de playa, toboganes naturales (totalmente seguros en comparación con el de Estepona)...

Y son una buena excusa para hacer ejercicio, conocer la provincia y, si hay suerte y la cobertura no logra alcanzarnos, desintoxicarnos durante unas horas de tanta red social... aunque después las recuperemos con creces compartiendo las fotos de la caminata.

Visita algún yacimiento romano

Recuerda: no son ruinas, son yacimientos romanos. Si no lo tienes en cuenta algún purista puede que se sienta ofendido. En cualquier caso, planear un día para visitar alguno de los hitos que el Imperio romano dejó en nuestra geografía es convertir un día normalito en una jornada memorable.

Porque no sólo cultivamos nuestra mente, conectamos con el pasado y recopilamos fotos para nuestro estado de Whatsapp o Instagram, sino porque a menos que nos dé precisamente por visitar el teatro romano de Málaga estos días, estaremos bien lejos de la feria malagueña y de lo más parecido que tenemos al garum en la actualidad: el Cartojal.

Sal a comer con tus chiquillos

Si no queremos pisar la Feria de Agosto, pero tenemos que salir de casa para que nuestros hijos no se nos suban por las paredes, una buena idea puede ser ir a comer a algún local donde los enanos de la casa sean bienvenidos y donde tengan menús especiales que hagan las delicias de sus pequeños paladares.

Un buen ejemplo son la cafetería y restaurante Poppins Coffee and Restaurant de Alhaurín de la Torre y la Parada en la Granja en Rincón de la Victoria donde encontramos espacios especialmente pensados para los niños.

Eso sí, diles que es un regalo o una recompensa porque se han portado muy bien esta semana y no han dado la lata, no les digas que es porque no quieres tener que llevarlos a montar en las atracciones de la feria. ¡Esta noche, no hay caricoche!

Conquista algún castillo

Si no eres muy amante del Imperio romano, pero te chifla el periodo histórico de la Reconquista, no puedes dejar de hacer alguna ruta por los 90 castillos y fortalezas que podrás encontrar repartidos por nuestra tierra.

La historia ha sido prolífica en Málaga, una tierra de encuentro y, sobre todo, desencuentros, en la que podemos encontrar a cada paso que damos restos de un pasado vastísimo. Tan vasto y tan rico, que nos podemos permitir destrozar sin mayores miramientos cualquier patrimonio que se cruce entre nosotros y el progreso.

Pásate por Selwo Aventura

Si no conoces Selwo Aventura tienes que saber que está en Estepona y que lleva abierto ya 20 años. Selwo Aventura es un parque único donde la fauna, la naturaleza y la aventura son los protagonistas.

Si lo tuyo es disfrutar de los animales, pero no tienes dinero para darte una vuelta por África, éste es tu parque: en él podrás realizar una gran expedición por diferentes territorios que nos trasladará al continente africano para conocer especies emblemáticas como el león, la jirafa, el hipopótamo, el lémur, la cebra, el guepardo...

Como este año cumple su vigésimo aniversario, Selwo Aventura lo celebra con diversas propuestas, destacando la incorporación del nuevo hábitat del puercoespín del Cabo y el Territorio Sabana, así como el hábitat del rinoceronte blanco dirigido a conseguir el máximo bienestar de esta especie que forma parte del programa de reproducción de especies en el que participa el parque.

Si te gusta la fauna, pero no la de la Feria de Málaga, Selwo Aventura te ofrece un buen plan para disfrutar de un gran día.

Haz la ardilla voladora entre árboles

Nunca un árbol fue tan divertido como en Aventura Amazonia en Marbella.

Si buscas un plan que conjugue diversión y niños, lo cual no es nada fácil, puedes pasar un día en Aventura Amazonia, que es el mayor parque de aventura de Andalucía y el único que se ubica en plena Costa del Sol, a menos de medio kilómetro de la playa marbellí más cercana.

Con un concepto diferente al de los parques tradicionales, ya que aquí el visitante es el protagonista de su propia aventura, en Aventura Amazonia se pude disfrutar de cerca de cien juegos en los árboles y de más de 26 tirolinas -incluida la mayor tirolina entre árboles de la comunidad: 240 metros-, distribuidos en seis circuitos de aventura y tres circuitos de iniciación.

Dichos circuitos -MiniKids, Kids, Explorador, Jungla, Aventura y Deportivo- están adaptados a distintas edades y condiciones físicas por lo que este parque es para todos los públicos y para todos los miembros de la familia.

Si entre tus hijos hay un Spiderman o un Tarzán en potencia, no dejes de llevarlo a Aventura Amazonia. Te lo agradecerá entre gritos y llegará a casa ronco y sin ganas de dar mucha guerra.

Deslízate en un parque acuático

La provincia de Málaga arropa en su territorio numerosos parques acuáticos como el Aquamijas o el Aqualand de Torremolinos.

Y si lo piensas un segundo, ¿qué mejor día que un día de parque acuático? En ellos encontrarás de todo: desde divertidas piscinas con atracciones que pondrán a prueba tu valor, a rincones tranquilos donde puedes tomar el sol mientras los niños cargan de preocupación a los sufridos socorristas.

Y para terminar la excursión, un gofre hasta los topes de chocolate y nata (la ciencia aún no tiene respuesta, pero los gofres de parque acuático son los mejores gofres del mundo). Un gofre recalentado para recargar las pilas después de una jornada entera buscando excusas plausibles para no tirarnos desde el Kamikaze.

Todo vale para escapar de una Málaga en la que la feria campa a sus anchas engullendo todo y a todos.