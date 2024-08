Este es uno de los bares más auténticos de Málaga donde siguen haciendo la cuenta a tiza

No será la primera y tampoco la última vez que hablemos de este bar, barra y tasca –todo en uno–, sin duda, uno de los que poseen mayor personalidad de toda Málaga, concretamente ubicado en el centro de la ciudad. Sí, hablamos de La Tranca, uno de los muchos que se ubican en la renovada calle Carretería (92) y por el que parece que no ha pasado el tiempo, por el tipismo no sólo en sus paredes, sino también por sus barriles y se forma tan característica de mostrarte la cuenta que con tanta tecnología se está perdiendo: cantándola a golpe de tiza.

Será raro el día que pases por la puerta de La Tranca en horas próximas al almuerzo o la cena y no la encuentres llena, tanto de locales como de turistas y extranjeros que se han quedado fascinados por los tesoros que alberga en su interior esta pequeñita tasca, donde se escucha música de otra época, desde Lola Flores a Rocío Jurado, pasando por José Luis Perales, Raphael o Peret.

El interior de La Tranca. / La Tranca

Pero lo que hace realmente encantadora a La Tranca es su ambiente, un local pequeño pero que siempre tiene hueco para uno más, donde están espalda con espalda con el vecino pero siempre se respira buen rollo y alegría. Mérito también por el buen servicio del personal, rápido y atento, amables y con mucho humor.

Pero si hay algo que realmente hace mágica a La Tranca es su carta y bodega. En La Tranca se estila el tapeo, aunque también hay medias y raciones, según lo deseado. Imprescindibles son muchas de sus opciones, sobre todo el buen jamón ibérico y su queso de Almagro, irrepetibles son sus pimientos del Padrón, sus garbanzos con espinacas, croquetas o albóndigas. Típicos en cada comandan son también sus pinchos y montaditos, exquisitos, así como su gran variado de empanadas en honor a algunas de las más grandes folclóricas: Lola (carne picante), Jurado (carne), Jiménez (espinacas), Marujita (cuatro quesos), Carmen (jamón y queso), Pepa (cebolla y queso) y Pantoja (pollo y setas).

Algunos de los platos que ofrece la carta de La Tranca. / La Tranca

Y La Tranca, además de comer, se va a beber y pasárselo bien, y es lógico teniendo en cuenta que siempre tienen buenas opciones de barril, con su propio vino dulce y vermú, con buena bodega local, con vinos de Ronda. Y nada mejor que, tras finalizar una grata experiencia no sólo gastronómica, sino de ocio también, una cuenta como las de antes, a golpe de tiza y con unos precios que invitan a repetir siempre.