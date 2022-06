Concierto de Rauw Alejandro y otras cosas que hacer en Málaga el viernes 10 de junio

Se acaba la primavera y el calor invita a encontrar sitios frescos en el tiempo libre. Las cuevas más espectaculares de la provincia generan un ambiente menos caluroso, pero también la gran cantidad de beach clubs que hay en la costa malagueña. Y es que se puede elegir entre muchos planes para refrescarse un viernes de junio, desde explorar el serrano pueblo de Tolox, en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, hasta elegir alguna de las casas rurales con piscina en los alrededores de la capital malacitana. Descubrir alguna de las playas de la parte Oeste del litoral puede ser también una buena idea, como visitar algunos de los parajes con saltos de agua en la provincia malacitana o pasar un buen rato con el perro en alguna de las playas caninas reservadas por toda la costa.

Desconectar en lugares frescos dentro de entornos urbanos también es posible en los jardines botánicos que se reparten por la geografía malagueña, y si se quiere algo diferente, el parque Selwo Marina de Benalmádena es un punto de exotismo máximo en esta parte de la Costa del Sol, que está cerca del falso castillo de El Bil-Bil, un punto referencial para pasear por uno de los mejores puntos del paseo marítimo benalmadense. Hay quien prefiere refugiarse en torno al arte cuando aprieta el calor, la historia de la princesa de Kapurtala y otras mujeres puede verse en el Museo de Málaga y Antequera tiene en su museo municipal nada menos que el mausoleo de Acilia Plecusa, la esclava romana que se convirtió en señora de la Bética romana, además de otras importantes piezas como el efebo de Antequera, un bronce romana de incalculable valía. Pero además de todas estas opciones, para este viernes de junio hay preparados muchos eventos distribuidos por toda la provincia.

Viernes 10 de junio de 2022

Feria de San Antonio en Alfarnate: Es el pueblo más alto de la provincia de Málaga y está rodeado por tres sierras que le granjean un sitio precioso, de obligada visita para los amantes de la naturaleza. Además, este fin de semana celebra su Feria de San Antonio. A las 19:00 horas hay programadas actividades infantiles y a partir de las 22:00 horas, música en directo hasta la madrugada.

'El pueblo más cutre de España': Obra de teatro en el que, en torno al único bar de un pueblo perdido en el interior de España, los vecinos tratan de evitar que el municipio se acabe extinguiendo tratando de convertirlo en un destino turístico. Una comedia que se podrá ver en la sala de la cultura de Antequera a partir de las 20:00 horas y las entradas valen cinco euros.

Cumpleaños de Félix Revello de Toro: El 96 aniversario del pintor se va a celebrar por todo lo alto en su museo de la capital malagueña: entrada y visitas guiadas gratuitas, reparto de obras relacionadas con el pintor y otras iniciativas en torno a la figura de Revello de Toro. Un buen plan de viernes en una zona céntrica de la capital.

Alberto García Alix y Jorge Carrión: Dentro del ciclo de encuentros 'De la fotografía a la literatura' que se celebra en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga capital, el afamado fotógrafo Alberto García Alix y el escritor Jorge Carrión departirán sobre las relaciones entre cada una de sus disciplinas. Es a las 20:00 horas y la entrada es gratis.

'La función que sale mal': Una comedia que ha recibido múltiples premios en casi toda Europa y cuyo punto de partida es un grupo de actores que va a estrenar una obra de misterio en la que todo va saliendo de mala manera. Una apuesta por el buen humor en el teatro cervantes de Málaga capital. La función empieza a las 20:00 horas y las entradas desde 11 euros.

Rauw Alejandro: Es uno de los cantantes con más tirón en los últimos veranos y sus melodías pegadizas son perfectas para esta época del año. Su concierto será en el Marenostrum de Fuengirola y las entradas, desde los 39 euros.

Festival Flama: Música electrónica, medio sonorovisuales, arte visual y todo desde la perspectiva y ejecución de las mujeres. Marta Verde, Nikka e Ylia tienen show programado y después habrá una mesa redonda sobre el crecimiento de la artista y cómo se pasa del hobby a la profesionalización. La entradas, a tres euros y todo empieza a las 16:00 horas en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga en Málaga capital.

Sara Jorge: La academia de baile Sara Jorge lleva tiempo sin bailar tan a menudo como antes de la pandemia y plantea un espectáculo muy vistoso, con elementos de la danza clásica, el baile moderno y más influencias que arrancará a las 20;00 horas en el Centro Cultural Villa de Nerja, en Nerja. Las entradas cuestan seis euros.

Beistegui & the Hammond lovers: Concierto en el Clarence Jazz Club de Torremolinos con el granadino Fernando Beiztegui como protagonista. Guitarra, voz particular y un saco de buenas composiciones jazzisticas para otra noche que promete ser importante en el particular club torremolinense. Empieza a las 22:00 horas y las entradas, desde 12 euros.

Mr. Proper: Se acerca el verano y este concierto es de esos que viene que ni pintado. La banda Mr. Proper, en la sala Paris 15 a partir de las 23:00 horas. La entrada es gratuita aunque hay que reservar invitación.