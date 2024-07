Dicen que estos son los mejores chiringuitos de Málaga para comer espetos

Meses sin erre, temporada de espetos. Qué sería de nosotros sin un verano sin espetos en Málaga, en la cuna del espeto. Disfrutar de este icono de la gastronomía de Málaga en algunos de los chiringuitos de la provincia es sin duda una de las grandes experiencias gastronómicas que puede recomendar cualquier malagueño de a pie. Muchos serán los que se pregunten dónde, dónde disfrutar del bello arte del espeto, el espetero, su barca y el producto estrella, la sardina.

Es la revista Elle la que hace un repaso a los que consideran los mejores chiringuitos de la provincia de Málaga para comerse unos buenos espetos. La primera parada la hace en uno de los chiringuitos referentes en el lado este de la capital. Hablan de El Caleño como el chiringuito que tiene "el mejor producto de la Costa del Sol", algo que son palabras mayores, del que detallan: "En Pedregalejo, en Málaga, me atrevo a decir que está mi chiringuito favorito de todo el país con espetos, frituras y marisco como en la mejor mesa de nivel pero sin sorpresas en la cuenta. De trato cien por cien familiar, en El Caleño no saben ni lo que son las pretensiones y, por eso, me chifla y repito y repito".

No pasan por alto otro lugar emblemático como El Tintero, del que señalan que son "especialistas en pescado y su subasta desde el año 66" y que cuentan con unos espeto que "son para ponerles un piso" pero que no desmerecen todo lo demás: "Aunque todos los platos, que los camareros van cantando mientras te decides a probar o no, lo son".

También mencionan a Soleo, en Marbella, en el renovado hotel El Fuerte, donde se rinden a todo lo proveniente del mar: "Las sardinas al espeto, la fritura de salmonetes o boquerones, el marisco con la gamba blanca reinante o un atún de quitarse el sombrero son tan solo algunos destacados de una carta sencilla que da protagonismo absoluto al mejor producto".

Mención también para La Milla, del que dicen que es "otro de los grandes templos del producto en la costa malagueña" donde no puedes irte sin pedir uno de los "clásicos impepinables, como el espeto de sardinas" pero también están en la lista sus "gazpachos andaluces" o su "tradicional fritura andaluza". Por último, mencionan también la opción de El Chiringuito dentro de Puente Romano Resort, de donde siempre recuerdan "el espeto de sardinas"...

Los cinco chiringuitos para comer espetos que recomieda la revista Elle