Guardias Civiles se personan como acusación por el procesamiento de dos ex altos mandos por presunto tráfico de armas

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga, AUGC, ha decidido personarse en la causa del procesamiento de dos ex altos mandos de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga por una presunta trama de tráfico de armas. Como informó ayer este diario, los supuestos implicados sacaban armas requisadas en los operativos y cuyo destino era la inutilización o el achatarramiento y las introducían en el mercado negro para su posterior distribución. Algunas han sido halladas a lo largo del territorio nacional en disposición de disparar.

"Con motivo de los últimos acontecimientos que afectan a nuestra Institución, queremos trasladar a la ciudadanía nuestra preocupación y pesar por el procesamiento de dos ex altos mandos de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga", explican desde la entidad en un comunicado. Y agregan el "máximo respeto a la presunción de inocencia de los procesados, en este caso un ex capitán, un ex subteniente y una guardia civil, junto a otras personas".

La AUGC afirma que "en cuanto a la información, que hace referencia a las armas que eran intervenidas y depositadas por miembros de los Cuerpos de Seguridad en esa Intervención de Armas, con motivo de operaciones contra la delincuencia, en mucho de los casos exponiendo su integridad física y que estas armas posteriormente simulaban ser destruidas y eran puestas en circulación en el mercado negro, tanto al alcance de delincuentes como de organizaciones criminales, son hechos que de ser probados serian de máximagravedad, por lo que AUGC ha decidido personarse en la causa".

También aseguran que los propios investigadores del caso "desconocen el número exacto de armas que han sido puestas en el mercado negro" y afirman que han sido causantes de muertes. Además, no descartan que, en futuras operaciones contra el crimen, "sigan apareciendo armas ilegales cuyo origen sea la Intervención de Armas de la Comandancia de Málaga".

Irregularidades denunciadas por la AUGC desde 2012

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga subraya que la lucha contra la corrupción "es una de las razones de ser de nuestra organizaicón" y que vienen denunciando "estas irregularidades de la Intervención de Armas desde el año 2012, en reiteradas ocasiones, sin que haya tenido consecuencias". Por ello, agregan, "lamentamos que haya tenido que ocurrir una muerte para que de una vez por toda se haya actuado en un caso en el que estos presuntos hechos por los que son hoy procesados, se conocían perfectamente y no se actuó".

La AUGC apunta concretamente a la operación Yedra en junio de 2013 y la operación Buldog en marzo de 2014, y sostienen que "en todas ellas existían los mimos indicios para haber actuado y no se hizo". "Exigimos de una vez por toda que se deje de mirar para otro lado y se depuren responsabilidades de aquellos funcionarios que por acción u omisión no han querido o no han sabido cumplir con sus obligaciones", agregan.

Estiman desde la asociación que el subdelegado del Gobierno "no puede seguir ignorando nuestra solicitudes de reunión para tratar este y otros temas, como la falta de medios y personal o la problemática en la compañía de Coín, porque al mismo tiempo parece ignorar que en esta Comandancia de Málaga han sido cuestionados o investigados penalmente desde 2015 las jefaturas de Unidades como Seprona, Policía Judicial, Intervención de Armas, Armamento etc". En todos estos casos, aseguran desde la entidad, "AUGC ha sido parte fundamental como denunciante o acusación popular, situaciones no deseadas pero que han derivado a mayores por hacer oídos sordos como es el presente caso".

"Desde AUGC seguiremos cumpliendo con nuestro deber como miembros de la Asociación profesional que defiende los derechos laborarles de los guardias civiles, en la que nos sentimos orgullosos de ser la Organización más combativa contra la corrupción dentro de nuestra Institución. La AUGC, tal como dictaminan sus estatutos, seguirá luchando por erradicar conductas corruptas en nuestra Institución", concluye la entidad en el comunicado.