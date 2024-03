Javier Frutos: "Los hosteleros sólo queremos trabajar y seguir vendiendo felicidad y disfrute"

Javier Frutos acaba de ser reelegido para dirigir a los hosteleros andaluces un mandato más. El de los bares y restaurantes un sector que "quiere seguir vendiendo felicidad" y que muchas veces es señalado, pero que no por ella deja de constituir una buena parte de la industria turística que sigue moviendo la locomotora económica de la comunidad.

-Acaba de ser reelegido presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía.

-Sigo con esta responsabilidad y con ilusión después de los tres primeros años. Nos marcamos sobre todo el reto de aumentar el presupuesto que tenía hostelería Andalucía. Creo que lo hemos conseguido y ahora que ya tenemos algo más de presupuesto podemos hacer cosas y darle ayuda a las patronales provinciales.

-¿Cuáles son los retos que se marca para este mandato?

-El primero es el decreto 155 [el que rige la hostelería] para conseguir una mejor regulación. Se hizo un decreto para espectáculos públicos que adaptaba las necesidades de la actividad, que han cambiado mucho en cuanto a hostelería, pero vemos que está tardando en ponerse en marcha. Necesitamos agilizar su adaptación en los municipios, que está siendo muy tediosa y lenta. Además del desarrollo de la digitalización y la formación, que es lo que nos ocupa el día a día.

-Reestrenó el cargo con una gran polémica, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, proponiendo que se acortara el horario de los restaurantes.

-Tampoco queremos darle ya mucho más bombo, creo que ya hemos hecho las declaraciones que teníamos que hacer, lo dejamos como anécdota desgraciada.

-Ese mismo día salían los datos del paro, en Málaga y Andalucía remontan, a pesar de que en febrero suele ser un mes malo, se está adelantando la temporada alta.

-Somos un sector que tira del carro. No sé por qué muchas veces tenemos a la hostelería siempre en un segundo escalón, pero yo creo que la hostelería de Andalucía ha demostrado que tiene ese impulso y ese desarrollo para en las malas tirar del carro desde el punto de vista económico y de creación de empleo. En ese sentido, otro de los retos que tenemos es la profesionalización del empleo dentro del sector a través de la formación.

-Los hosteleros han estado hasta cierto punto demonizados en muchos momentos, ¿sigue teniendo esa sensación?

-La conciencia la tenemos muy tranquila, no se lo voy a negar. Los medios tienden a sacar lo excepcional y eso, no sé si por estar a pie de calle, hace que nos pongan de ejemplo en puntos negativos por cosas concretas. Pero la conciencia del empresario está muy tranquila. Hacemos un bien bastante grande a la sociedad y lo que queremos es trabajar lo mejor posible. Los datos del paro, de la creación de empleo y de riqueza hablan de lo que genera nuestro sector, pero es verdad que muchas veces se nos usa desde el punto de vista negativo, sobre todo cuando se aproximan periodos electorales. No somos tan importantes como para que nos usen de arma arrojadiza unos y otros. Queremos trabajar y seguir vendiendo felicidad y disfrute dentro de nuestro establecimiento, que es a lo que nos dedicamos y queremos.

-El año pasado se dieron problemas para contratar todo lo que hubiese gustado. ¿Se está adelantando el sector a la campaña?

-Si el problema sólo lo tuviera la hostelería para tener mano de obra cualificada, quizá nos preocuparíamos muchísimo más. Desgraciadamente no pasa sólo en la hostelería, si no en muchos sectores. Esto se da por el cambio de ciclo de la propia hostelería, a nivel nacional hemos pasado de tener 800.000 trabajadores en 2000, a 1,8 millones ahora. El crecimiento ha sido exponencial y Andalucía, además, aglutina el mayor número de trabajadores del sector. Hay un cambio de ciclo unido a la curva demográfica, hay menos jóvenes para contratar. Además necesitamos de esa parte vocacional, sobre todo para que se formen, nos estamos mirando el ombligo e intentando hacer más atractivo el trabajo. En Málaga se ha hecho una mesa con los sindicatos para ver exactamente en qué podemos mejorar o poner en lo alto de la mesa cuál puede ser la problemática que nos lleva a esto, y sobre todo esas líneas estratégicas para colaborar con la administración para intentar mejorar.

-La administración también tendrá mucho que decir ahí. No sé si la formación pasa por la FP Dual y otro sistema atraer a los jóvenes.

-La formación dual entra prácticamente el año viene en todos sitios. Creemos que puede ayudar, pero sobre todo tendremos que ver de qué forma atraemos a ese chaval que quiera formarse, integrarse y desarrollarse en nuestro sector. Ahí debemos poner los focos y en eso intentamos trabajar y colaboramos con las administraciones.

-El año pasado se llegó a plantear la posibilidad de ir a países extranjeros como Marruecos o Portugal para buscar esa mano de obra. ¿Sigue este año sobre la mesa?

-Es una posibilidad y mientras la permita el mercado, accederemos a ellas, no deja de ser atraer talento. Si aquí falta mano de obra cualificada y podemos tener acceso a esas personas que se pueden adaptar bien no nos cerramos a nada. Cuando se habla de atraer personal cualificado para trabajar en la hostelería muchas personas se echan las manos a la cabeza, pero si pasara en el sector tecnológico y nos fuéramos a Estados Unidos para traer a gente formada al PTA, la impresión sería distinta. Pues es prácticamente igual.

-Parece que se está adelantando la temporada, ¿qué esperan para verano? Los últimos años se han batido récords.

-A mí me gusta hablar de récord desde el punto de vista económico más que de volumen. Al final la calidad del cliente, del visitante, se está trabajando bien a nivel andaluz y eso puede repercutir en positivo. Hemos terminado el año con una tendencia al alza y los primeros meses de 2024 también van en esa línea. Esperamos que siga, preferimos ser conservadores con las previsiones. También estamos sufriendo mucho con los sobrecostes de las materias primas; pero las previsiones son buenas, tendencia ascendente.

-¿Les preocupa la sequía?

-Estamos preocupados, por supuesto. Tuvimos hace poco una reunión con la Junta de Andalucía y nos tranquilizaban en cuanto al verano, nos dijimos que no corríamos peligro en ese sentido. Pero claro que preocupa, bajada de presión y algún corte está habiendo, pero esperemos que no vaya más allá. Sobre todo, tendremos que sacar el lado positivo y que la administración se ponga las pilas y empiece con la infraestructura que debería haber estado hecha hace bastantes años.

-A nivel local, el año pasado hubo cierta polémica en Semana Santa con las terrazas. ¿Lo han abordado con tiempo este año?

-No sé los datos de cuánta gente pasa aquí los ocho días de Semana Santa, pero es una barbaridad e incidentes prácticamente no hubo ninguno. Si nos ceñimos a Twitter, que a mí no me hace mucha gracia, en elq ue hay una persona con un teléfono intentando sacar todos los puntos negativos en la ciudad, incluso con eso, no hubo prácticamente incidentes. Durante un traslado hubo un problema, un fallo de comunicación; pero yo reo que tuvimos una Semana Santa espectacular en todos los sentidos y este año será igual. Siempre hemos tenido una relación con la Agrupación de Cofradías muy buena y la seguimos teniendo. Han habido reuniones con la nueva directiva y muy bien. Y con Policía y Ayuntamiento la coordinación, colaboración y complicidad es buena como ha sido siempre. Entendemos los recelos que pueda tener la policía a efectos de seguridad, que es lo que debe primar ante todo, en un gran evento, pero estamos todos en el mismo barco. Si el año pasado pudimos ver algo que fallaba se corregirá este año.