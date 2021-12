Un proyecto para llevar a la Psicología a lo más alto

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental celebra el próximo 16 de diciembre elecciones a la Junta de Gobierno. Unos comicios a los que están llamados a participar un total de 5.400 colegiados y colegiadas de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén. Una de las candidaturas que concurren a las elecciones es la encabezada por el actual Decano, Manuel Mariano Vera Martínez y un equipo de profesionales de los ámbitos sanitario, docente, científico, Psicología del Deporte, Psicología Jurídica, Igualdad, Psicología de Emergencias o Intervención Social, por citar algunos ejemplos.

En lo que se refiere a su programa de acciones a ejecutar en los próximos años, la consigna está muy clara: culminar el proyecto de llevar a la Psicología al lugar que se merece. “Gracias al trabajo que se ha venido desarrollando desde las diferentes Secciones y Comisiones del COPAO, hemos conseguido que nuestra profesión esté presente en los principales debates de la vida pública y hay que aprovechar esta oportunidad para darle la importancia que merece, tanto a la Psicología como a sus profesionales”, afirman fuentes de la candidatura Unamos la Psicología.

Mayor presencia en el ámbito sanitario

En este sentido, una de las principales apuestas de Unamos la Psicología es fomentar la presencia de psicólogos y psicólogas en el ámbito sanitario. Partiendo de la premisa “que ningún profesional de quede atrás”, la candidatura a las elecciones del COPAO apuesta por una mayor presencia de Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica (PEPC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por medio de la creación de más plazas PIR, y su incorporación en Atención Primaria. Y es que esta última es la principal puerta de entrada de la mayoría de problemas de salud mental, por lo tanto es importante fomentar una mayor presencia de psicólogos y psicólogas en este ámbito.

Un servicio donde Unamos la Psicología también aboga por la incorporación del perfil del Psicólogo General Sanitario (PGS), fundamentalmente, en tareas de prevención y promoción de la salud mental. “Vamos tarde en materia de salud mental y la sociedad demanda soluciones ya. No es momento para debatir qué perfiles son más idóneos para estas funciones ya que tanto los PGS como los PEPC lo son”, defiende el candidato a la Vocalía de Psicología Clínica por Unamos la Psicología, Juan Manuel Guiote. Para ello, una de las apuestas más decididas del grupo de psicólogos y psicólogas de Unamos la Psicología es la implantación de la Comisión de Psicología General Sanitaria. Una acción que convertiría en pionero al Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, de materializarse el proyecto de Unamos la Psicología el próximo 16 de diciembre.

La incorporación de Psicólogos Generales Sanitarios en los centros educativos es otra de las propuestas con las que el grupo busca poner el foco en materia de prevención de la salud mental. Y es que el abordaje e intervención en determinadas psicopatologías, desde etapas muy tempranas, supondría un avance considerable en materia de prevención en casos como el bullying, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), adicciones e incluso la conducta suicida, por citar algunos ejemplos.

Por otro lado, Unamos la Psicología aboga por una mayor presencia de psicólogos y psicólogas en los equipos multidisciplinares de las Unidades de Cuidados Paliativos. Y es que no hay que olvidar que ese lema de “que nadie se quede atrás” no sólo es extensible al conjunto de profesionales de la Psicología, sino a toda la sociedad en general. El candidato a la Vocalía de Psicooncología y Psicología de los Cuidados Paliativos, Sergio Garrido, lo tiene claro: “la asistencia psicológica al final de la vida o en un proceso crónico es un derecho y no un privilegio, tal y como sucede ahora, o cuestión de tener suerte”. En este sentido, la propuesta es clara. En primer lugar, seguir fomentando el desarrollo de esta sección profesional, pionera en toda España, y en segundo lugar trabajar codo con codo con el tercer sector ya que “permite hacer llegar la salud psicológica a aquellos lugares donde, desgraciadamente, las Administraciones ni están ni se les espera”.

Un colegio igualitario y con perspectiva de género

Conscientes de la importancia de impregnar con la perspectiva de género no sólo la Psicología sino todos los ámbitos de nuestra sociedad, Unamos la Psicología también propone una serie de apuestas firmes para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En este sentido, la candidata a Vicedecana Primera y de Málaga, Mónica Cabanillas, afirma que “cualquier desigualdad es fuente de un malestar y un estrés que repercuten en la salud mental”.

Para ello, una de las primeras acciones que prevé poner en marcha Unamos la Psicología es la implantación de un Plan de Igualdad dentro del propio COPAO. “Si bien es cierto que, según la legislación vigente no es obligatorio por tratarse de una institución con menos de 50 empleados, - explica Cabanillas- creemos que es necesario predicar con el ejemplo. Se trata de impregnar, de manera transversal, el Colegio de esa perspectiva de género tan necesaria en nuestra sociedad”.

Psicología Jurídica y Psicología de Emergencias

Con respecto al ámbito de la Psicología Jurídica y Forense, una disciplina en la que el COPAO imparte desde hace veinte años un máster en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), las propuestas se centran en continuar trabajando por la creación de la especialidad en Psicología Jurídica y Forense. Una figura, cada vez, más necesaria hoy en día.

El actual sistema de acreditaciones, promovido por el Consejo General de la Psicología de España (COP) con objeto de ordenar este ámbito y otorgarle excelencia y actualización continua por parte de sus profesionales, también es otra de las prioridades de trabajo de esta área del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, así como la formación entre sus integrantes.

En lo que a la Psicología de Emergencias se refiere, a tenor del auge que ha ido adquiriendo el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del COPAO -uno de los primeros en constituirse en nuestro país- se impone la necesidad de luchar para que la figura de los psicólogos y psicólogas de emergencias pasen a formar parte del cuerpo de personal de las Administraciones, en lugar de trabajar por medio de convenios de colaboración, como sucede en la actualidad. Finalmente, tanto Mari Ángeles Castillo como Pedro Jaenes Rosa, los dos candidatos que optan a la Vocalía de Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias por Unamos la Psicología tienen muy claro que hay que continuar trabajando por la formación en los distintos ámbitos de actuación que comprende esta área.

Psicología del Deporte

Los acontecimientos sucedidos en los Juegos Olímpicos de Tokyo, así como la retirada de deportistas de élite como Naomi Osaka, entre otros, por motivos de salud mental, ponen de manifiesto que tan importante como el entrenamiento físico lo es la atención psicológica en la práctica de cualquier deporte de competición. Para ello, Unamos la Psicología es una propuesta que apuesta claramente por este ámbito de la profesión, a través de la figura de Víctor Romero Prieto. Un profesional vinculado al mundo de la competición deportiva y de élite. Su compromiso está muy claro “trabajar en la nueva Ley del Deporte y que ese esfuerzo no sólo sea a nivel nacional, sino también a nivel autonómico para que la figura del Psicólogo o Psicóloga Deportiva sea reconocida por las Administraciones y la atención a la salud mental sea una parte obligada junto con el disciplinado entrenamiento físico”.

Apoyo a las colegiaciones y al emprendimiento

El proyecto de Unamos la Psicología para los próximos cuatro años del COPAO se completa con una cartera de servicios para facilitar las nuevas colegiaciones y facilitar la membresía incluso en las situaciones más difíciles. Para ello, se prevé la puesta en marcha de un Plan de Acogida para Nuevos Colegiados a través del que, por medio de un programa de acompañamiento y tutorización, los nuevos colegiados y colegiadas reciban una especie de guía a la hora de iniciar sus pasos en el Colegio y la profesión. Ello irá acompañado de un servicio de orientación y formación sobre nuevas salidas profesionales que también incluirá grupos de preparación de oposiciones, con la búsqueda de financiación para que parte del temario sea gratuito. Por otro lado, se prevé la puesta en marcha de un plan de flexibilización de las cuotas y la exención en el caso de las jubilaciones.

Con respecto al emprendimiento, gracias a los acuerdos firmados con Grupo CG y Caja Rural de Granada los colegiados y colegiadas del COPAO se podrán beneficiar de bonificaciones equivalentes a la cuota semestral -125 euros- e importantes descuentos en servicios de asesoría fiscal y contable. Además, se promoverá de manera mensual formación gratuita sobre aquellas cuestiones legales y fiscales que puedan surgir en su día a día. Finalmente, se promoverá el networking por medio de la celebración de encuentros profesionales de carácter mensual.

En definitiva, una hoja de ruta “clara, realista y diferenciada” tal y como la describe el grupo de Unamos la Psicología, para “llevar a la profesión al lugar que se merece: el más alto”, y donde lo que realmente importa es la Psicología y su futuro.