Una de cada diez viviendas a la venta en Málaga solo dura una semana en el mercado

La vivienda en Málaga es el tema por excelencia de actualidad, siendo una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la capital. Según unos de los últimos estudios de Idealista, en Málaga ciudad se venden uno de cada diez inmuebles en menos de una semana. El 13% de las viviendas que se vendieron a través del portal de Idealista durante el primer trimestre de este 2024, no llevaba ni siete días en el mercado. Aunque esta cifra es menor si la comparamos con las del año pasado, que era del 16%, reduciéndose en tres punto. Y Málaga tampoco es de las capitales, andaluzas o españolas, en las que se da en mayor medida esta venta 'exprés'.

El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana en capitales españolas se da en Granada, donde el 23% de las viviendas encontraron comprador en menos de siete días. Le siguen Tarragona (20%), en tercera posición se encuentra Barcelona (19%) y Valencia (19%) en cuarta.

Aumento del precio de compra de la vivienda en Málaga

Respecto al precio de la compra de viviendas en Málaga, el aumento en un año ha sido de casi un 20%. Consultando los datos registrados por Idealista, en la capital de la Costa del Sol, en el precio de compra del metro cuadrado en el mes de mayo fue de 2.919 euros. En el mismo mes en 2023 era de 2.440 euros, incrementando los precios en un 19,6%. Solo en el primer trimestre de este año aumentaron los precios en un 7,4%; y en tan solo un mes lo hizo en 3%.

Una tónica que lleva dándose desde hace años, en el que los precios de compra de las viviendas en la capital de la Costa del Sol aumentan de mes a mes. Al igual que lo hacen los precios de sus alquileres.

Alquiler 'exprés' en Málaga

Otro de los últimos estudios publicados también por Idealista indicó que dos de cada diez pisos que se alquilaron en Málaga en el primer trimestre de 2024 lo hicieron en menos de 24 horas. En porcentajes, el dato supone el 17% de los inmuebles que hay en el mercado.

No obstante, Málaga no es la ciudad española con mayor número de alquileres 'exprés', posición que ocupan San Sebastián y Tarragona. En el caso de la capital tarraconense, el 31% de las viviendas no tardaron más de un día en alquilarse, mientras que en la guipuzcoana fueron el 29%. Ambas se encuentran por encima de la media del país, que es del 18%, cifra que ha crecido un 2% en un año, según los datos de Idealista.